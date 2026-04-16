Ex-Nationaltorwart Alexander Manninger stirbt bei Zugunglück

Österreich trauert um einen seiner bekanntesten Fußballer: Alexander Manninger (49), früherer Nationaltorwart und langjähriger Profi in den europäischen Topligen, ist tot. Der 48-Jährige kam am Morgen des 16. Aprils bei einem schweren Zugunglück ums Leben. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus Österreich ereignete sich der Unfall gegen 8.20 Uhr an einem unbeschrankten Bahnübergang nahe der Haltestelle Pabing. Alexanders Fahrzeug, ein VW-Minivan, kollidierte dort mit einer Lokalbahn. Er war zum Zeitpunkt des Unglücks alleine in seinem Wagen.

Trotz des schnellen Eingreifens von Ersthelfern und Rettungskräften konnte Alexander nicht mehr gerettet werden – auch der Einsatz eines Defibrillators blieb erfolglos. Für die rund 25 Fahrgäste der Lokalbahn sowie den Triebwagenführer endete der Vorfall glimpflicher: Sie alle blieben unverletzt. Die genauen Umstände des Unglücks sind noch nicht abschließend geklärt. Experten prüfen derzeit unter anderem, ob das Rotsignal am Bahnübergang rechtzeitig ausgelöst wurde.

Alexander wurde 1977 in Salzburg geboren und begann seine Karriere im Nachwuchs der Salzburger Austria. Über Stationen bei Vorwärts Steyr und dem GAK gelangte er 1997 zu Arsenal London, wo er sich als Backup-Torwart einen Namen machte. Es folgten Jahre bei namhaften Clubs wie dem AC Florenz, Juventus Turin, Espanyol Barcelona und dem FC Liverpool. Seine aktive Laufbahn ließ er 2017 beim FC Augsburg ausklingen. Für die österreichische Nationalmannschaft stand er ebenfalls mehrfach zwischen den Pfosten und gehörte damit zu den bekanntesten Torhütern seines Landes.

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Imago Alexander Manninger wird nach seinem letzten Spiel für den FC Augsburg von den Fans gefeiert, 14.05.2016

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Imago Alexander Manninger bei der Austrian Alpine Open Night im Golfclub Gut Altentann, Mai 2025

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Getty Images Alexander Manninger im Spiel 1. FC Köln gegen FC Augsburg, Bundesliga, 6. Dezember 2014