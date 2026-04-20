Blumen und Trikots: Juventus Turin ehrt Alex Manninger (†49)

Juventus Turin hat seinem früheren Torhüter Alexander Manninger (49) mit einer tief bewegenden Geste die letzte Ehre erwiesen. Vor dem Heimspiel gegen den FC Bologna am Wochenende legten die Juve-Legenden Gianluigi Buffon (48), Claudio Marchisio, Giorgio Chiellini (41) und Leonardo Bonucci gemeinsam einen Blumenkranz vor dem Fansektor nieder – begleitet vom Applaus der rund 41.500 Zuschauer im Stadion. Der österreichische Torhüter war am vergangenen Donnerstag bei einem Autounfall ums Leben gekommen und wurde nur 49 Jahre alt.

Auch beim Aufwärmen vor der Partie, die Juventus mit 2:0 gewann, gedachten die drei Torhüter des Klubs ihrem ehemaligen Kollegen. Sie liefen in Trikots mit der Rückennummer 13 und Manningers Namen auf dem Platz ein. Buffon hatte sich bereits zuvor auf Instagram zu Wort gemeldet und persönliche Worte für seinen verstorbenen Freund gefunden: "Lieber Alex, jedes Wort ist überflüssig. Jede Träne wäre nur eine weitere für den Verlust eines Freundes und eines Menschen, den ich immer bewundert habe. Du hast dich entschieden, unabhängig von der Vereinnahmung durch die Welt des Fußballs zu bleiben und dein Glück in den einfachen Dingen zu suchen: ein gesundes Leben in den Wäldern, das Angeln, die Natur, die Familie. Das war dein Lebensmotto."

Alexander Manninger stand zwischen 2008 und 2012 bei Juventus unter Vertrag. Der gebürtige Salzburger gehörte einst zu den bekanntesten Torhütern Österreichs und war über viele Jahre in den europäischen Topligen aktiv. Sein Tod hatte sich am 16. April ereignet, als sein Fahrzeug an einem unbeschrankten Bahnübergang nahe der Haltestelle Pabing mit einer Lokalbahn kollidierte. Alexander saß zum Zeitpunkt des Unglücks alleine in seinem Wagen.

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Getty Images Giorgio Chiellini und Gianluigi Buffon mit einem Kranz zu Ehren von Alex Manninger, Allianz Stadium

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Imago Alexander Manninger wird nach seinem letzten Spiel für den FC Augsburg von den Fans gefeiert, 14.05.2016

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Facebook / Emily Manninger Die Familie Manninger