Cindy Crawford leidet seit Jahren an hängenden Augenlidern

Supermodel Cindy Crawford (60) hat sich nun offen über ein Gesundheitsproblem geäußert, mit dem sie bereits seit einem Jahrzehnt zu kämpfen hat. Wie sie gegenüber dem Magazin People verriet, leidet sie seit ihrem 50. Geburtstag an Blepharoptose – einer Erkrankung, bei der die oberen Augenlider nach unten hängen und in schweren Fällen sogar die Sicht beeinträchtigen können. Das habe sich vor allem bei frühen Fotoshoots bemerkbar gemacht: "Ich erinnere mich, etwa vor zehn Jahren, nachdem ich 50 geworden war, als ich Frühtermine hatte, fragten sie: 'Können wir um 6:00 Uhr anfangen?'", so Cindy. Sie habe ihrem Team dann offen gesagt: "Ich kann aufstehen, wann immer ihr wollt, aber mein Gesicht ist erst um 9:00 Uhr wach – plant also keine Nahaufnahmen ein."

Vor zwei Jahren schließlich empfahl ihr Dermatologe ihr die Augentropfen Upneeq, ein von der US-amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde FDA zugelassenes Präparat, das hängende Oberlider vorübergehend anhebt. Zunächst nutzte sie die Tropfen nur für Shootings, inzwischen gehören sie zu ihrer täglichen Morgenroutine. "Als mir klar wurde, dass man sie jeden Tag benutzen kann, dachte ich: 'Warum nicht?'", erklärte sie. "Es ist eine dieser kleinen Dinge, die wir tun können, um uns wie die beste Version unserer selbst zu fühlen." Neben Upneeq umfasst Cindys Morgenroutine auch Trockenbürsten, Gua Sha und Rotlichttherapie. "Das Tolle an Upneeq ist, dass es keine große Verpflichtung ist. Man muss nicht unters Messer", betonte sie weiter.

Mit dem Älterwerden hat sich Cindy über die Jahre arrangiert – wenn auch nicht ohne Umwege. Den 50. Geburtstag beschrieb sie als besonders schwierige Etappe: "Das war der, bei dem ich dachte: 'Wow, an 50 ist nichts mehr mädchenhaft.'" Ihre Antwort darauf war, ein Buch zu schreiben. "Ich wollte nicht davonlaufen oder es verstecken, ich wollte einfach über die Lektionen schreiben, die ich in diesen 50 Jahren gelernt habe", so das Model. Cindy ist mit Rande Gerber (64) verheiratet und Mutter zweier Kinder – darunter Tochter Kaia Gerber (24), die inzwischen selbst als Model und Schauspielerin erfolgreich ist.

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Getty Images Cindy Crawford im November 2021

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Getty Images Cindy Crawford im September 2022

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Getty Images Cindy Crawford 2025

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