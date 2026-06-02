Darum grenzte sich Joelina Drews von Papa Jürgen klar ab

Joelina Drews (30) hat in einem Podcast offen über ihre Anfänge im Musikbusiness gesprochen – und dabei enthüllt, dass sie sich damals bewusst von ihrem berühmten Vater Jürgen Drews (81) distanziert hat. Im Podcast "Drews Cordalis Petry – Kids-Club" mit Achim Petry (51) und Lucas Cordalis (58) blickte die 30-Jährige auf den Start ihrer Karriere zurück, die 2011 mit ihrem ersten Song "Trendsetter" begann. Damals habe sie unbedingt ihren eigenen Weg gehen wollen – und das bedeutete für sie auch: keinerlei Nähe zur Musik des "Königs von Mallorca". "Ich bin auch deswegen komplett in eine andere Richtung als mein Papa gegangen am Anfang. Ich hab’ gesagt: 'Ich möchte erst mal gar nichts mit der Musik meines Vaters zu tun haben'", erinnerte sie sich.

Die Abgrenzung ging dabei über den musikalischen Stil hinaus. Joelina wollte auch keine Hilfe durch die Branchenkontakte ihres Vaters in Anspruch nehmen. "Ich wollte nicht, dass mein Papa irgendwo anruft und sagt: 'Hey, hier ist meine Tochter, kannst du mit der arbeiten oder könnt ihr die irgendwo unterbringen?' Das wollte ich auf gar keinen Fall", betonte sie. Dass sie damals ohnehin kein Schlager hörte, habe die Sache einfacher gemacht: "Ich war damals kein großer Fan von Schlager. Ich fand es nicht blöd, aber ich hab’ selber damals keinen Schlager gehört", gestand sie. Rückblickend nimmt Joelina das Ganze mit Humor: "Das war meine Rebellenphase", scherzte sie im Podcast.

Heute ist von dieser Distanz nichts mehr zu spüren. Joelina ist längst in die Fußstapfen ihres Vaters getreten und tritt regelmäßig in bekannten TV-Formaten wie dem "ZDF-Fernsehgarten" oder Florian Silbereisens (44) "Schlagerboom" auf. Auch gemeinsame Auftritte mit Jürgen gehören inzwischen zu ihrem Alltag. Dass die beiden eng miteinander verbunden sind, zeigt sich auch abseits der Bühne: Vater und Tochter verbringen nach eigenen Angaben viel Zeit miteinander – Jürgen ist sogar nach München gezogen, wo Joelina lebt, um ihr nah zu sein. Zuletzt feierte sie seinen 81. Geburtstag mit ihm im engsten Familienkreis.

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im Oktober 2022

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Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im September 2025 in München

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Getty Images Jürgen Drews, Ramona Drews, Jolina Drews und Adrian Louis im September 2024