Comeback im Fernsehen: Peter Kloeppel kehrt zu RTL zurück

Peter Kloeppel (67) meldet sich zurück auf dem Bildschirm: Der langjährige Moderator von "RTL aktuell" kehrt für ein besonderes Ereignis zu RTL zurück. Am Samstag, den 6. Juni, ist er beim Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA in Chicago live dabei – und das direkt aus seiner Wahlheimat. RTL bestätigte, dass der 67-Jährige das Sendeteam vor Ort verstärken wird. Die Partie ist ab 19.05 Uhr zu sehen. Dabei soll Peter exklusive Einblicke aus den USA liefern und zeigen, wie die Amerikaner auf die bevorstehende Weltmeisterschaft blicken und was deutsche Fans auf der ersten WM auf nordamerikanischem Boden seit 1994 erwartet.

An seiner Seite stehen Moderator Florian König (58), Fußballexperte Lothar Matthäus (65) sowie Kommentator Wolff Fuss. Das Spiel ist zugleich ein Testlauf für das große Turnier, das in Nordamerika stattfinden wird. Für Peter ist es ein besonderes On-Air-Comeback, wie es in einer Ankündigung des Senders heißt. Und auch die Fans scheinen begeistert: "Der Peter bringt Deutschland Glück", ist sich ein Instagram-Follower sicher. Auf Facebook kommentierte ein Nutzer: "Besser kann es nicht mehr werden."

Peter hatte RTL im August 2024 nach 32 Jahren und mehr als 4.500 Sendungen als Chefmoderator der Hauptnachrichten verlassen. Vollständig aus dem TV-Geschäft zurückgezogen hat er sich seitdem allerdings nicht – unter anderem drehte er die Reportage "Peter Kloeppel: Wie lösen wir die Flüchtlingskrise?", die 2024 ausgestrahlt wurde. Klare Worte zur Zukunft fand er bereits im Interview mit der Agentur teleschau: "Ich werde keine täglichen Sendungen mehr moderieren, und beileibe nicht mehr in der Schlagzahl On Air sein, wie ich das in den vergangenen 30 Jahren war." Seinen Ruhestand verbringt der gebürtige Frankfurter gemeinsam mit seiner Frau Carol in Florida – von dort aus ist es bis zu seiner Tochter Geena in New York nur noch ein kurzer Flug.

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Imago Peter Kloeppel beim Grimme Preis 2025 in Marl

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Imago Peter Kloeppel im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Köln, 09.08.2024

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Imago Peter Kloeppel und Ehefrau Carol beim Rosenball 2018 in Berlin