Caroline Kennedy ringt um Worte nach dem Tod ihrer Tochter

Bei der Verleihung des John F. Kennedy (†46) Profile in Courage Award am 31. Mai 2026 in der JFK-Präsidentenbibliothek hat Caroline Kennedy einen zutiefst bewegenden Moment erlebt. Die 68-jährige Tochter des 1963 ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy hielt eine emotionale Rede, in der sie erstmals öffentlich über ihre verstorbene Tochter Tatiana Schlossberg sprach. Mit zitternder Stimme und sichtlich gegen Tränen ankämpfend erinnerte die ehemalige US-Botschafterin an das Leben ihres Kindes, das Ende 2025 im Alter von nur 35 Jahren an akuter myeloischer Leukämie gestorben war. Gegenüber People sagte sie: "Vor allem werden wir Tatiana in Erinnerung behalten, die im Vorstand dieser Bibliothek tätig war und in ihrem schönen, erstaunlichen und viel zu kurzen Leben alles verkörperte, wofür meine Eltern standen."

Nach Carolines Worten reagierte das Publikum mit langem Beifall für die Verstorbene. Die Anwesenden applaudierten fast 20 Sekunden lang, während Caroline ihre Fassung wiederzugewinnen versuchte und leise "Danke" sagte. In ihrer Rede begrüßte sie außerdem weitere Angehörige und machte deutlich, wie eng Familie und öffentliches Engagement für die Kennedys verbunden sind. "Dieses Jahr haben wir sogar neue Familienmitglieder hier. Ich freue mich sehr, Emma Shriver sowie Garrett und Mary Moran willkommen zu heißen", sagte sie. Caroline betonte zudem, Politik sei in ihrer Familie immer eine gemeinsame Aufgabe gewesen.

Tatiana war mit dem Arzt George Moran verheiratet und hinterließ zwei kleine Kinder: den Sohn Edwin und die Tochter Josephine. Als Umweltjournalistin hatte sie sich zu Lebzeiten leidenschaftlich für Klimathemen eingesetzt. Bereits Anfang 2026 hatte die Familie bei einer Trauerfeier in der Kirche St. Ignatius Loyola in New York Abschied von ihr genommen. Caroline hatte sich damals vorgenommen, das Andenken ihrer Tochter für die Enkelkinder lebendig zu halten – ein Vorhaben, das sie nun auch öffentlich, unter Tränen, bekräftigte.

Anzeige Anzeige

Slaven Vlasic/Getty Image Caroline Kennedy, Tochter von John F. Kennedy

Anzeige Anzeige

Getty Images Jack Kennedy Schlossberg und Tatiana Kennedy Schlossberg treffen Prinz William an der JFK Library in Boston, 2022

Anzeige Anzeige