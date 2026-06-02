Serienstar Mackenzie Phillips offenbart Drogenkonsum am Set

Mit einer brisanten Enthüllung sorgt Mackenzie Phillips (66) gerade für Aufsehen: Die Schauspielerin hat in einem Interview ausgeplaudert, dass sie und ihre Kollegin Valerie Bertinelli während der Dreharbeiten zur Kultserie "One Day at a Time" gemeinsam Kokain konsumiert haben sollen. Und das nicht etwa heimlich nach Drehschluss – sondern mitten in der Arbeitszeit. "Das könnte euch überraschen, aber in der Mittagspause sind Valerie und ich zu mir nach Hause gefahren, sind in den Pool gesprungen, haben Wein getrunken und Koks geschnupft", erzählte Mackenzie gegenüber Fox News.

Dabei betonte die Schauspielerin, dass Valerie über ihren damaligen Drogenkonsum bereits selbst öffentlich gesprochen habe – sie enthülle also keine Geheimnisse. "Valerie hatte nicht diese Art von Sucht, wie ich sie hatte; sie hatte keine Sucht", erklärte Mackenzie und verriet: "Wir haben zusammen Koks genommen, auch in der Garderobe. Ich war nur diejenige, die erwischt wurde. Und Gott sei Dank wurde ich erwischt." Mackenzie kämpfte während ihrer Zeit bei der Serie mit einer schweren Suchterkrankung und wurde dadurch sogar zweimal aus der Produktion gefeuert. Die Sitcom "One Day at a Time", in der die beiden Schauspielerinnen die Schwestern Julie und Barbara Cooper spielten, lief von 1975 bis 1984 auf CBS und brachte es auf neun Staffeln und über 200 Episoden.

Auch Valerie hat in der Vergangenheit offen über ihre Drogenvergangenheit gesprochen. Im Jahr 2024 erklärte sie, dass ihr Drogenkonsum mit ihrer Beziehung zu Ex-Mann Eddie Van Halen (†65) begonnen habe. Die Ehe sei "schnell in Drogen, Alkohol und Untreue abgeglitten", wie sie schilderte. In ihren 2008 erschienenen Memoiren "Losing It" beschrieb sie sogar, dass beim Ausfüllen der Fragebögen vor ihrer Hochzeit mit dem Gitarristen beide ein Fläschchen Kokain bei sich hatten. Valerie und Eddie heirateten 1981 und trennten sich 2007. Eddie starb im Jahr 2020 nach einem langen Kampf gegen den Krebs. Der gemeinsame Sohn Wolfgang bestätigte damals den Tod seines Vaters in einem bewegenden Instagram-Post: "Mein Herz ist gebrochen und ich glaube nicht, dass ich mich von diesem Verlust je vollständig erholen werde."

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Getty Images Mackenzie Phillips im Mai 2014

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Vince Bucci / Getty Images Mackenzie Phillips in Hollywood, 2005

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Getty Images Eddie Van Halen bei den Billboard Music Awards 2015

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Bringt Mackenzies Offenheit über ihre Sucht heute mehr Nutzen oder mehr Schaden? Mehr Nutzen – sie enttabuisiert und kann anderen helfen. Eher Schaden – das wirft ein schlechtes Licht auf die Serie und Kolleginnen. Ergebnis anzeigen