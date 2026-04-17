Erin Andrews spricht offen über ihre neue IVF-Runde mit 47

Erin Andrews (47) lässt ihre Fans erneut ganz nah an ihrem Kinderwunsch teilhaben. In ihrem Podcast "Calm Down With Erin and Charissa" erzählt die Sportmoderatorin, dass sie mit 47 Jahren noch einmal eine IVF-Runde gewagt hat. Gemeinsam mit einem Spezialisten habe sie sich für einen weiteren Versuch entschieden und dafür gleich mehrere Hormonpräparate gespritzt. "Ich habe beschlossen, HGH, Gonal-f und Clomid zu spritzen und noch eine IVF-Runde zu versuchen", berichtet Erin. Die Behandlung fand unter Aufsicht ihres Arztes statt, der ihr klar zu verstehen gegeben habe, dass er ihr auch sagen werde, wann endgültig Schluss sein müsse.

Der erneute Versuch blieb ohne Erfolg, wie die TV-Reporterin offen zugibt. "Nun, es hat nicht funktioniert", fasst Erin nüchtern zusammen. Trotzdem hält sie an ihrem Glauben fest, dass ihr Körper noch dazu in der Lage sein könnte, ein weiteres Kind zu ermöglichen, selbst wenn die medizinischen Fakten dagegen sprechen. "Ich habe einfach das Gefühl, ich glaube, mein Körper kann das", erklärt sie im Podcast weiter und verweist darauf, dass Statistiken und ihr Alter eigentlich schlechte Voraussetzungen für die Eizellqualität bedeuten. Gleichzeitig beschreibt sie den inneren Antrieb, der sie immer wieder dazu bringt, es trotzdem zu versuchen: "Da ist einfach etwas in mir, das sagt: 'Schau zu, wie ich das schaffe.'" Wie sie sagt, gleiche dieses Dranbleiben fast schon einer "komischen Sucht".

Zusammen mit ihrem Ehemann Jarret Stoll hat Erin bereits Sohn Mack, der mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam. Über ihren Weg zur Familie spricht die Moderatorin seit Jahren sehr offen und thematisiert dabei auch die Schattenseiten. So erzählte sie im vergangenen Jahr, dass ihre Leihmutter eine Fehlgeburt erlitten hatte. Die Offenheit der Sportjournalistin über Fertilitätsbehandlungen, Leihmutterschaft und Rückschläge bietet ihren Zuhörern immer wieder Einblicke in die emotionalen Höhen und Tiefen, die mit ihrem Kinderwunsch einhergehen. Für Erin steht fest: Noch ist sie nicht bereit, ihren Traum vom zweiten Kind aufzugeben.

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Getty Images Erin Andrews im Mai 2022

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Getty Images Jarret Stoll und Erin Andrews im November 2014

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Getty Images Erin Andrews, TV-Bekanntheit