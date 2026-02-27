Reisepläne oder Mutterpflichten: Erin Andrews im Zwiespalt

Erin Andrews (47) kämpft mit den Schuldgefühlen, die ihr Beruf als Sportkommentatorin mit sich bringt. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Calm Down", den sie gemeinsam mit Charissa Thompson moderiert, sprach die 47-Jährige offen darüber, wie sehr sie die ständigen Reisen belasten. "Ich wollte nach Hause gehen, weil ich viele Schuldgefühle hatte, und ich habe diese Woche viel über Schuld gelernt", erklärte Erin. Nachdem sie für die Arbeit in San Francisco gewesen war, entschied sie sich für einen Kurztrip nach Los Angeles, um ihren Ehemann Jarret Stoll und den zweijährigen Sohn Mack zu sehen. "Ich fühle mich einfach schlecht, weil ich so viel unterwegs war, und ich habe das Gefühl, dass das meine Zeit mit meinem Kind sein sollte", gestand die Sportjournalistin.

Der erhoffte Familienmoment verlief allerdings anders als geplant. "Es war ein wirklich kurzer Trip", berichtete Erin und ergänzte: "Ich konnte Mack noch sehen, bevor er ins Bett gegangen ist. Aber er hatte wirklich schlechte Laune. Und Jarret schaute mich an und sagte: 'Vielen Dank, dass du nach Hause gekommen bist. Ich weiß das wirklich zu schätzen.' Also dachte ich: 'Es ist okay.' Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, und er hatte wieder schlechte Laune. Und dann bin ich schon wieder ins Flugzeug gestiegen." Die Moderatorin kämpft mit ihren Schuldgefühlen, weil sie für ihren Sohn gern "alles sein möchte, was er braucht und mehr". Ihre Podcast-Kollegin Charissa versicherte ihr zwar, dass sie das bereits sei, doch Erin entgegnete: "Ja, aber ich verbringe auch viel Zeit weg von zu Hause. Also habe ich deswegen Schuldgefühle. Ich verpasse dadurch vieles."

Für die kommende Football-Saison 2026 hat Erin nun einen Plan entwickelt, den sie sich von zwei erfolgreichen Profisportlern abgeschaut hat. Matthew Stafford, Quarterback der Los Angeles Rams, und Dak Prescott (32) von den Dallas Cowboys gaben ihr wertvolle Tipps. "Matthew und Dak sprachen darüber, wie sie Zeit mit ihren Familien priorisieren und wie sie das zu einem besseren Footballspieler und Vater gemacht hat", erzählte sie. "Sie erledigen ihre Sachen alle tagsüber. Wenn die Kinder nach Hause kommen, gehört ihnen die volle Aufmerksamkeit. Und wenn die Kinder schlafen, können sie sich wieder mit dem Studium der Spielaufzeichnungen beschäftigen." Erin möchte diesen Ansatz übernehmen: "Es geht nicht darum, mein Handy auszuschalten, weil das schwer ist, aber ich werde den Leuten einfach sagen müssen: 'Ich kann später mit dir darüber sprechen. Ich kann mich jetzt nicht damit befassen.' Es ist zu viel. Und ich denke, dass das vielleicht meine Schuldgefühle ein wenig lindern wird." Erin und Jarret sind seit 2017 verheiratet und wurden im Juni 2023 durch eine Leihmutter Eltern von Mack. Der Weg zum Wunschkind war kein leichter, das Paar musste Fehlgeburten bei zwei verschiedenen Leihmüttern verkraften. Gerade deshalb betont Erin, wie wichtig ihr die begrenzte Zeit mit ihrem Sohn ist – und wie sehr sie hofft, Berufsleben und Mutterrolle künftig besser unter einen Hut zu bringen.

Getty Images Erin Andrews im Mai 2022

Getty Images Jarret Stoll und Erin Andrews im November 2014

Getty Images Die Moderatorin Erin Andrews und der Football-Spieler Aaron Rodgers