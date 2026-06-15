Marius-Urteil: Jetzt gerät auch Kronprinz Haakon unter Druck

Marius Borg Høiby (29) sorgt mit seinem Strafurteil nun auch für massiven Druck auf Kronprinz Haakon (52). Der 29-Jährige, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52), ist in Oslo zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen, Transport von Drogen und Gewalt in einer Beziehung schuldig, betroffen ist unter anderem seine Ex-Freundin und Realitystar Nora Haukland. Während das Verfahren in Norwegen schon seit Monaten die Schlagzeilen dominiert, zieht das Urteil jetzt international weite Kreise. Mehrere ausländische Medien und Königshausexperten ordnen die Folgen für den künftigen norwegischen König ein und fordern von Haakon eine klare öffentliche Linie.

Die schwedische Zeitung Aftonbladet fordert von Haakon, öffentlich auf Distanz zu Marius zu gehen. Königshausexpertin Jenny Alexandersson schreibt dort: "Man muss sich von Marius distanzieren. Nicht als Mutter oder Bonusvater – diese Beziehung bleibt stark und wichtig. Aber in ihrer öffentlichen Rolle muss die Königsfamilie eine deutlichere Distanz zu Marius schaffen. Es ist vielleicht nicht angemessen, dass er nach Skaugum zurückzieht, wenn alles vorbei ist. Es könnte notwendig sein, dass Marius von offiziellen Familienauftritten ferngehalten wird." Die dänische Zeitung Ekstra Bladet wiederum spricht von einem "Jüngsten Gericht für das norwegische Königshaus". Ihre Königshauskommentatorin Trine Villemann erklärt: "Marius' Shitshow ist, egal wie es endet, auch Haakons Shitshow."

Das Verfahren gegen Marius hatte Norwegen schon lange in Atem gehalten und gehörte zu den meistbeachteten Strafprozessen des Landes der vergangenen Monate. Das Urteil wurde am Montagmorgen am Amtsgericht Oslo verkündet, Marius war dabei nicht persönlich im Saal, sondern aus gesundheitlichen Gründen per Video zugeschaltet. Für das Königshaus ist der Fall auch deshalb so heikel, weil Marius seit der Hochzeit seiner Mutter Mette-Marit mit Haakon im Jahr 2001 eng mit der royalen Familie verbunden ist. Er ist der Stiefsohn des künftigen Königs und der Halbbruder der künftigen Königin, Prinzessin Ingrid Alexandra (22).

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ActionPress / Robin Utrecht Prinz Haakon, Marius Borg Høiby und Kronprinzessin Mette-Marit, Juni 2016

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Ragnar Singsaas / Getty Images Mette-Marit, Haakon und Marius

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Getty Images Kronprinz Haakon besucht das Nobel Peace Prize Centre in Oslo während des Belgien-Staatsbesuchs

Ragnar Singsaas / Getty Images Die norwegischen Royals während des Nationalfeiertag in Oslo