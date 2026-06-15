Durch Leid: Darum wurde Professor Green ein besserer Vater

Professor Green (42) hat offen über einen der schwersten Momente seines Lebens gesprochen – und darüber, wie dieser ihn als Vater geprägt hat. Der Rapper, der bürgerlich Stephen Manderson heißt, erklärte gegenüber Mirror, dass er erst durch seinen fünfjährigen Sohn Slimane gelernt habe, mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen. Dabei hat der britische Musiker keineswegs ein einfaches Leben hinter sich: Sein Vater Peter beging 2008 Suizid, als er 43 Jahre alt war. Nun unterstützt er die Movember-Kampagne, die sich gemeinsam mit der Organisation The Dad Shift für mehr gesetzlichen Vaterschaftsurlaub in Großbritannien einsetzt.

Aufgewachsen ist Stephen bei seiner Großmutter in Ostlondon, nachdem sich seine Eltern getrennt hatten. 2008 musste er die Leiche seines Vaters nach dessen Suizid selbst identifizieren – ein Erlebnis, das er Jahre später in einer BBC-Doku aufarbeitete. Trotzdem, räumt der Rapper ein, habe er damals vieles nur "im Kopf" verstanden. Erst, als Sohn Slimane alt genug war, seine Gefühle heftig zu zeigen, etwa in Wutanfällen, sei ihm klar geworden, wie wichtig es ist, als Erwachsener ruhig zu bleiben. "Wenn ich in solchen Momenten ausraste, vermittle ich ihm nur, dass seine Gefühle nicht auszuhalten sind", erklärt er im Interview. Die enge Zeit mit seinem Kind habe ihm gezeigt, wie sehr Väter für eine sichere Bindung präsent sein müssen – und wie wenig die aktuell in Großbritannien üblichen zehn Tage Vaterschaftsurlaub dafür reichen.

Der Musiker, der in seinen Dreißigern die Diagnosen Autismus und ADHS bekam, erntete zuletzt viel Zuspruch für seinen offenen Auftritt in der Dating-Show "Celebs Go Dating". Dort sprach er auch über seine Trennung von Schauspielerin Karima McAdams, mit der er Slimane gemeinsam erzieht, und über sein Ringen damit, als Vater ein gutes Vorbild zu sein. Viele Eltern hätten sich daraufhin bei ihm gemeldet, erzählt er dem Mirror, und berichtet, sie hätten sich in seinen Schilderungen wiedergefunden. Stephen nutzt seine Bekanntheit inzwischen nicht nur für Musik und Dokus über Männerthemen, sondern auch, um über die Realität von geteiltem Alltag mit Kind zu sprechen. Die gemeinsame Zeit mit Slimane beschreibt er als Schlüssel, um besser zu verstehen, was Mütter kurz nach der Geburt leisten.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Professor Green im September 2019

Imago Professor Green, 2019

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