WM-Spiel: Pietro Lombardi in schweren Autounfall verwickelt

Vom WM-Jubel direkt in den Schockmoment: Pietro Lombardi (34) war am Sonntagabend in Köln in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Der Sänger war kurz nach dem deutschen WM-Sieg gegen Curacao mit seinem Audi Q8 an der Kreuzung Marktstraße und Bonner Straße mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Laut Bild ist der schwarze Wagen des Sängers an der Front massiv beschädigt worden, wie Fotos zeigen. Die Motorhaube wurde nach oben gedrückt, der Kühlergrill herausgerissen und der rechte Scheinwerfer komplett zerstört.

Sowohl Pietro als auch die Fahrerin des anderen Autos erlitten bei dem Crash leichte Verletzungen. Augenzeugen zufolge soll der Airbag des Audis nicht ausgelöst haben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber Bild: "An dem Verkehrsunfall waren zwei Pkw beteiligt. Eine 20-jährige Beteiligte erlitt leichte Verletzungen. Bei dem anderen beteiligten Verkehrsteilnehmer handelt es sich um einen 34-Jährigen. Der genaue Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen und bislang nicht abschließend geklärt." Auf eine Anfrage des Blatts wollte Pietro sich nicht äußern, sein Management bestätigte den Unfall jedoch. Nur wenige Stunden vor dem Unfall hatte der Sänger noch auf einem Kinderfestival in Oberhausen auf der Bühne gestanden und dort Familien und junge Fans unterhalten.

Erst kürzlich machte er noch mit ganz anderen privaten Themen von sich reden: In einer Instagram-Story aus dem Fitnessstudio zeigte Pietro einen bewegenden Rückblick auf seine Abnehmreise. Dazu postete er ein Vorher-Foto und schrieb: "Ich glaube, dieses Bild sagt mehr als 1.000 Worte." Pietro verriet damals, dass er rund 90 Tage zuvor noch weit über 100 Kilogramm gewogen habe. Mittlerweile seien es elf Kilo weniger gewesen. Auf weiteren Aufnahmen aus dem Gym war zu sehen, wie sich sein Körper verändert hatte. Dabei wurde Pietro auch sehr ehrlich mit sich selbst. "Irgendwie macht mich das Bild auch traurig, dass ich mich so gehen lassen habe", schrieb er.

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IMAGO / nicepix.world Pietro Lombardi, Sänger

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Imago Pietro Lombardi, Sänger

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Mai 2026