Ihre neue Doku treibt Kelly Ripa emotional an ihre Grenzen

Kelly Ripa (55) und ihr Ehemann Mark Consuelos (55) haben mit ihrer neuen Dokuserie "Squatters: Get the F*** Out of My House" ein emotionales Projekt gestartet, das die TV-Moderatorin offenbar ganz schön an ihre Grenzen bringt. Die sechsteilige Serie begleitet Hausbesitzer, die verzweifelt versuchen, ihre Immobilien von Besetzern zurückzubekommen – Menschen, die in fremden Häusern leben, ohne Miete zu zahlen oder dazu berechtigt zu sein. Die gezeigten Fälle stammen aus Queens, Malibu und Newark und beleuchten, wie schwierig und langwierig der Weg durch das Rechtssystem für die Betroffenen ist. Kelly und Mark sind beide als ausführende Produzenten an der Show beteiligt.

Im Interview mit dem Magazin People gab Kelly zu, dass sie die Geschichten hinter der Kamera stark mitgenommen haben. "Ich war bei der Hälfte dieser Geschichten am Zittern, einfach so vor Wut", erklärte die Moderatorin und ergänzte: "Wenn etwas ungerecht ist, macht mich das rasend." Besonders empörte sie das dreiste Vorgehen der Besetzer: Laut Kelly würden diese nicht nur einfach in fremden Häusern wohnen, sondern die Immobilien auch noch untervermieten und dabei systematisch zerstören – von Einbaugeräten über Parkettböden bis hin zu Kronleuchtern werde alles herausgerissen und verkauft. Mark zeigte sich ebenfalls betroffen und gab zu: "Alle Dinge, über die ich nachgedacht hätte, sind gegen das Gesetz." Seinen ersten Impuls, die Besetzer einfach rauszuwerfen, bezeichnete er als trügerisch einfach – in der Realität sei das jedoch alles andere als unkompliziert, wie Hello! berichtet. Er fügte hinzu, dass die erste Staffel das Problem nur anreißen könne: "Es ist nicht nur von Staat zu Staat unterschiedlich, sondern von Gemeinde zu Gemeinde."

Kellys Interesse an dem Thema war durch einen Artikel im Magazin Vanity Fair geweckt worden – ein Bericht über einen Besetzungsfall in Malibu während der Corona-Pandemie. Die Moderatorin, die neben ihrer Karriere als TV-Gesicht auch als Schauspielerin bekannt ist, ist seit 1996 mit Mark verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder und arbeitet auch beruflich immer wieder zusammen – so sind beide etwa als Co-Moderatoren der Talkshow "Live with Kelly and Mark" bekannt.

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei der Broadcasting + Cable Hall of Fame Gala

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, Eheleute und TV-Hosts