Realitystar Mike Heiter behauptet: So hoch ist sein IQ

Realitystar Mike Heiter (34) gewährt seinen Fans mal wieder einen privaten Einblick – diesmal geht es um sein Köpfchen. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram lässt sich der Influencer von seinen Followern mit neugierigen Fragen löchern. Als ein User einen "random Fakt" über ihn hören will, reagiert Mike prompt und verrät ein Detail, mit dem wohl viele nicht gerechnet hätten: Er spricht über einen Intelligenztest, den er bereits vor einiger Zeit absolviert hat – und das Ergebnis kann sich sehen lassen, wie er betont.

Der Influencer, der vor dem Dschungelcamp in einer schweren Finanzkrise steckte, erklärte in seiner Antwort, dass die Prüfung schon vor einiger Zeit stattgefunden habe. Seinen Angaben zufolge bestand die Gruppe aus Teilnehmern aus ganz verschiedenen Bereichen. Wörtlich schrieb Mike auf Instagram: "Ich habe mal einen IQ-Test gemacht und über 130 Punkte erreicht. Das war in einer gemischten Gruppe mit Teilnehmern aus verschiedenen Bereichen und ich hatte das beste Ergebnis." Mit dieser Aussage sorgte er in der Fragerunde für einen Moment, der bei seinen Followern hängen geblieben sein dürfte.

Privat zeigt sich Mike im Netz meist von seiner lockeren, humorvollen Seite. Auf Social Media teilt der einstige Kuppelshow-Kandidat regelmäßig Eindrücke aus seinem Alltag, von Workouts über Reisen bis zu Momenten mit seiner kleinen Tochter oder seiner Frau Leyla Heiter (30). Immer wieder bindet der Influencer seine Fans in Q&A-Runden ein und beantwortet Fragen zu Liebe, Vaterrolle oder auch zu persönlichen Unsicherheiten. Durch diese Mischung aus Entertainment und Offenheit hat sich Mike in den vergangenen Jahren eine treue Community aufgebaut, die offenbar nicht nur an seinem Liebesleben, sondern auch an überraschenden Fakten über ihn interessiert ist.

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Imago Mike Heiter am 18. Oktober 2025

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IMAGO / STAR-MEDIA Mike Heiter, Realitystar

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IMAGO / Beautiful Sports Mike und Leyla Heiter, November 2024

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