Joe Thompsons Witwe erwartet ein Jahr nach Tod Baby von ihm

Ein Jahr nach dem Tod ihres Mannes hat Chantelle Thompson eine bewegende Nachricht zu teilen: Die 36-Jährige ist in der 26. Schwangerschaftswoche und erwartet das Baby ihres verstorbenen Mannes Joe Thompson. Der Fußballer starb im April 2025 an Hodgkin-Lymphom, einer Form von Blutkrebs. Möglich macht diese Schwangerschaft eine IVF-Behandlung mit einem eingefrorenen Embryo – ein Weg, den das Paar bereits vor Jahren eingeschlagen hatte. Jetzt erzählt Chantelle im Podcast "Think Deepa" erstmals öffentlich von ihrer Geschichte und von der tiefen Überzeugung, dass das Baby ein Junge sein wird.

Diese Überzeugung hat einen besonderen Grund: Joe hatte ihr kurz vor seinem Tod von einer Vision erzählt. "Sechs Monate bevor Joe starb, sah er mich in unserem Garten, wie ich einen kleinen Jungen hochwarf. Er sagte: 'Chan, ich habe es gesehen. Es war ein Junge'", erzählt Chantelle. Drei Wochen vor seinem Tod wurde Joe noch konkreter: "Er wurde sehr emotional und sagte: 'Ich habe erkannt, dass das, was ich erlebt habe, du mit einem kleinen Jungen bist – aber ich glaube, ich war nicht dabei.'" Das Geschlecht des Babys ist offiziell noch nicht bestätigt, doch für Chantelle steht fest: "Wir wissen, dass es ein Junge ist, weil Joe es uns gesagt hat." Den Grundstein für diese Schwangerschaft legte das Paar im Jahr 2018, als sie ihre IVF-Reise begannen, nachdem Joes zweite Krebsdiagnose und eine Stammzelltransplantation eine natürliche Schwangerschaft nahezu ausgeschlossen hatten.

Joe und Chantelle waren bereits als Teenager ein Paar und heirateten 2016. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: die zwölfjährige Tochter Lula und die dreijährige Athena. Ihr Weg zum Nachwuchs war von Beginn an schwer: 2021 verloren sie kurz vor dem errechneten Geburtstermin ihren Sohn Dre. Dass Athena dann überhaupt zur Welt kam, empfinden beide als kleines Wunder. Joes Spermien hatten sich nach der Stammzelltransplantation erholt und Chantelle wurde auf natürlichem Weg schwanger. Nun ist sie davon überzeugt, auch von Joe Zeichen aus dem Jenseits zu empfangen. Eines Tages summte sie spontan den Black Eyed Peas-Song "Meet Me Halfway" – und ihre Tochter Athena sagte, das sei Daddys Lieblingslied gewesen.

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Instagram / iamchantellethompson Joe und Chantelle Thompson, März 2022

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Instagram / iamchantellethompson Joe und Chantelle Thompson, Juli 2024

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Instagram / iamchantellethompson Chantelle Thompson, November 2024

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