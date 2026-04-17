Startdatum für Staffel fünf von "Prominent getrennt" steht

Die Fans von Prominent getrennt können sich den 30. April bereits dick im Kalender markieren: RTL hat nun via Instagram das offizielle Startdatum für die fünfte Staffel des beliebten Realityformats bekannt gegeben. "Macht euch bereit! Die fünfte Staffel von 'Prominent getrennt' seht ihr ab dem 30. April exklusiv auf RTL+. Auf welches Ex-Paar freut ihr euch am meisten?", heizte der Sender die Vorfreude der Zuschauer an. In den Kommentaren ist die Begeisterung bereits jetzt spürbar groß.

Mit von der Partie sind in dieser Staffel gleich mehrere bekannte Gesichter aus der Realitywelt: Aleks Petrovic (35) und Vanessa Nwattu (26) werden ebenso dabei sein wie Rebecca Ries und Göktug Göker sowie Vanessa Brahimi und Richard Sternberg. Außerdem ziehen Tessa Bergmeier (36) und Jakob Morgenstern sowie Samira und Yasin Cilingir (35) in die Villa ein und stellen sich dem Ex-Experiment. "Das wird so krass", "Bin sehr gespannt. Danach kann man dann das Thema Vanessa und Aleks hoffentlich abschließen" und "Freue mich so", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Besonders im Fokus steht dabei Vanessa, die vor drei Monaten in Calvin Kleinens (34) YouTube-Format "Let's Talk about Temptation, Baby" offen über ihre Erfahrungen mit "Prominent getrennt" gesprochen hatte. Auf die Frage, wie der Dreh für sie gewesen sei, sagte sie klar: "Fürchterlich." Trotzdem machte die Influencerin damals deutlich, dass die Show auch Seiten ihrer Beziehung sichtbar mache, die bei "Temptation Island VIP" noch unausgesprochen geblieben seien. "Bei 'Prominent getrennt' darf man sich darauf freuen, dass ich ganz viel sage und ganz viel aus der Beziehung erzähle", kündigte sie an.

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RTL "Prominent getrennt"-Paare 2025

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Imago Yasin und Samira Cilingir beim Fame Fighting 2 im Maritim Hotel Bonn am 09.11.2024

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Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit