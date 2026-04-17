"Verloren und verraten": Prinz Harry so offen wie nie

Bei einem Auftritt in Melbourne hat Prinz Harry (41) emotionale Einblicke in sein Innenleben gegeben und dabei Gefühle von Verlust, Verrat und Machtlosigkeit offenbart. Der Herzog von Sussex sprach beim zweitägigen InterEdge Summit in der Centrepiece Konferenzhalle als Hauptredner über Führung, psychosoziale Sicherheit und menschliche Verbundenheit am Arbeitsplatz – während seine Frau Herzogin Meghan (44) im Publikum saß und ihm zuhörte. In seiner persönlichen Rede gestand Harry freimütig: "Es gab viele Momente, in denen ich mich überwältigt gefühlt habe. Momente, in denen ich mich verloren, verraten oder völlig machtlos fühlte. Momente, in denen der Druck – von außen und von innen – sich konstant anfühlte."

Harry sprach auch über die Herausforderungen seiner Kindheit im Rampenlicht und die langfristigen Folgen von Trauer. "Verlust ist in jedem Alter desorientierend. "Trauer verschwindet nicht, weil wir sie ignorieren. Das als Kind zu erleben, während man im Goldfischglas unter ständiger Beobachtung steht – ja, das bringt seine Herausforderungen mit sich. Und ohne Zweck kann es einen zerbrechen", sagte er Für viele Jahre, so räumte er ein, habe er sich emotional abgeschottet: "Ich war viele Jahre lang betäubt davon, und vielleicht war das damals einfacher. Aber ich hatte auch noch nicht die Werkzeuge, um damit umzugehen." Außerdem betonte er, dass viele Menschen derzeit "ängstlich, gestresst, hilflos, machtlos und völlig überwältigt" seien.

Die Vaterschaft beschrieb Harry als entscheidenden Wendepunkt in seiner persönlichen Entwicklung. "Wenn ein Elternteil überwältigt ist, spüren das die Kinder. Wenn jemand Unterstützung erhält, spüren das die Familien", sagte er beim Summit und ergänzt: "Für mich war eine der größten Veränderungen der Moment, als ich erkannte, dass um Hilfe zu bitten keine Schwäche ist. Es ist sehr wohl eine Form von Stärke." Harrys Auftritt in Melbourne war Teil einer breiteren Australien-Reise des Herzogpaares, die mehrere öffentliche Termine umfasste. Meghan nutzte den Aufenthalt ihrerseits für einen Gastauftritt bei "MasterChef Australia".

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Getty Images Prinz Harry steht am Pool of Reflection des Australian War Memorial in Canberra

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Imago Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und König Charles III. im September 1995