Renata Lusins kleine Tochter Tessa musste operiert werden

Nur wenige Tage nach der Geburt ihrer kleinen Tessa mussten Renata (38) und Valentin Lusin (39) schon die erste Sorge überstehen: Ihre am 9. April 2026 geborene Tochter hatte Probleme beim Stillen. Der Grund dafür war ein zu kurzes Zungenbändchen, das die Zungenbeweglichkeit einschränkte und das Saugen an der Brust fast unmöglich machte. Für Renata war das eine schmerzhafte Erfahrung – im wahrsten Sinne, denn durch die vergeblichen Trinkversuche des Neugeborenen wurden ihre Brustwarzen wund. Auf Instagram teilte die Profitänzerin Fotos von dem, was dann folgte: eine Laser-OP im Zungenbandzentrum in Oppenheim, bei der das Bändchen durchtrennt wurde.

Der Eingriff verlief unkompliziert und fand ohne Narkose statt, sodass Tessa direkt wieder zu ihrer Mama konnte. Schon am Tag der OP zeigte sich der Erfolg: Die Kleine trank besser, war satt und schlief entspannt. Damit die Wunde unter der Zunge nicht zu schnell wieder zuwächst, müssen nun noch für eine Zeit lang kleine Übungen gemacht werden. Am Abend feierten Renata, Valentin, Stillberaterin Lena und ihr Ehemann den gelungenen Eingriff gemeinsam in einem Restaurant, wie RTL berichtet.

Für Renata war das alles schon bekanntes Terrain: Auch ihre erste Tochter Stella, die im März 2024 zur Welt kam, hatte ein verkürztes Zungenbändchen. Damals beschrieb die Tänzerin auf Instagram, wie belastend die Wochen nach der Geburt für sie gewesen waren – von wunden Brustwarzen bis hin zu Wochenbettdepressionen. Auch Stellas Bändchen wurde damals im Zungenbandzentrum in Oppenheim per Laser gelöst. Bei Tessa war das problematische Bändchen noch schneller zu erkennen als bei ihrer großen Schwester, und so durfte sie das Happy End auch früher erleben.

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Instagram / renata_lusin Schwangere Renata Lusin

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Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin mit ihrem Baby, April 2026

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Getty Images Valentin und Renata Lusin bei der "Let's Dance"-Kennenlernshow in Köln