Tränen und Triumph: Joe Jonas über die Jubiläumstour

Nach 74 Stopps in Nordamerika und einem emotionalen Finale im Dezember im Barclays Center in Brooklyn hat die Jubiläumstour der Jonas Brothers ein Ende gefunden – und für Joe Jonas (36) flossen beim letzten Auftritt die Tränen. Der Musiker sprach nun gegenüber dem Magazin People über die gemischten Gefühle, die ihn beim Abschluss der "Greetings From Your Hometown"-Tour begleitet haben. Joe war auf dem Weg zum Coachella-Festival, als er offen darüber redete, wie sehr ihn diese Tournee, mit der die Band ihr 20-jähriges Jubiläum feierte, bewegt hat: "Das war eine wirklich besondere Tour für uns. 20 Jahre Jonas Brothers und unsere Reise zu feiern – ich nehme das nicht als selbstverständlich hin."

Doch nicht nur Freude prägte seine Erinnerungen an die vergangenen Monate. Die lange Abwesenheit von seinen zwei Töchtern Willa und Delphine, die er mit seiner Ex-Frau Sophie Turner (30) hat, hinterließ Spuren. "Es hat mich auch eine Weile von meiner Familie, meinen Kindern weggebracht. Es ist schwer für mich, wenn ich auf Tour bin, kann ich nicht einfach drei, vier Tage freinehmen und zu ihnen fliegen. Also gibt es viele gemischte Gefühle", erklärte er gegenüber People. Seit Januar hat er deshalb eine Pause eingelegt – und war nach eigenen Angaben voll im Papa-Modus. Doch die Bühne zieht ihn schon wieder an: Am 30. April treten die Jonas Brothers zunächst in Kalifornien auf, bevor die Tour nach Südamerika weitergeht – mit Shows in Argentinien, Chile und Brasilien. "Es ist längst überfällig, und die Fans sind voller Vorfreude und warten geduldig. Wir haben viele Überraschungen geplant", versprach Joe.

Zuletzt ließ sich Joe auch abseits der Familienzeit blicken: Beim Coachella-Festival tauchte er als Überraschungsgast während des Auftritts von Teddy Swims auf. Kurz darauf stand er gemeinsam mit Demi Lovato (33) auf der Bühne, als diese ihre Tour eröffnete – die beiden sangen die Duette "This Is Me" und "On the Line". Joe und Demi verbindet eine langjährige gemeinsame Geschichte: Die beiden waren in ihrer Jugend ein Paar und sind seit ihren Anfängen in der Musikbranche miteinander befreundet.

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Getty Images Joe Jonas im Juli 2024

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Getty Images Die Jonas Brothers, 2025

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Getty Images Joe Jonas, Sänger