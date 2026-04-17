Im Mordfall Celeste Rivas: Sänger D4vd wurde festgenommen

Der Sänger D4vd (21) sitzt seit dem 16. April in Los Angeles in Polizeigewahrsam. Ermittler der Raub- und Mordkommission des Los Angeles Police Department nahmen den Musiker, der bürgerlich David Burke heißt, fest. Ihm wird der Mord an der 14-jährigen Celeste Rivas vorgeworfen. Laut LAPD wird er ohne die Möglichkeit einer Kautionszahlung festgehalten. "Detektive der Raub- und Mordkommission des Los Angeles Police Departments haben David Burke, einen 21-jährigen Einwohner von Los Angeles, wegen des Mordes an Celeste Rivas festgenommen. Burke wird ohne Kaution festgehalten", wurde auf X geteilt. Der Fall soll am Montag der Staatsanwaltschaft zur Prüfung einer Anklageerhebung vorgelegt werden.

Die Festnahme erfolgt rund sieben Monate, nachdem die verweste Leiche des Mädchens in einem auf D4vd zugelassenen Tesla entdeckt worden war. Das Auto hatte tagelang in den Hollywood Hills gestanden, bevor es auf ein Abschleppgelände in Hollywood gebracht wurde. Am 8. September 2025 entdeckten Beamte dort die Leiche, nachdem Hinweise auf starken Geruch aus dem Fahrzeug eingegangen waren. Die Gerichtsmedizin stellte fest, dass Celeste bereits seit längerer Zeit tot gewesen sein musste. Das Mädchen trug schwarze Leggings, ein Tube-Top sowie Schmuck – darunter ein Metallohrstecker und ein Metallkettenarmband in Form eines "W". Sie hatte außerdem ein Tattoo auf dem rechten Zeigefinger mit den Buchstaben "Shhh..." – exakt dasselbe Tattoo soll sich laut Behörden auch auf D4vds rechtem Zeigefinger befinden. Die Mutter des Mädchens hatte angegeben, ihre Tochter sei bereits im April 2024 verschwunden – und habe einen Freund namens David gehabt.

Nachdem die Leiche gefunden worden war, hatte D4vd seine laufende Tour abrupt abgebrochen und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im November 2025 war dann eine Grand Jury in dem Fall einberufen worden. Staatsanwältin Beth Silverman und die Behörden hatten D4vd dabei bereits als Verdächtigen im Visier. Der Musiker wurde am 28. März 2005 geboren und war als Sänger bekannt geworden, nachdem er als Teenager auf Social-Media-Plattformen erste Aufmerksamkeit erlangt hatte.

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Getty Images D4vd, Sänger

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Getty Images D4vd, Sänger

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Imago D4vd, US-amerikanischer Sänger