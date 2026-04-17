Mette-Marit fehlt bei Carl Gustafs Fest zum 80. Geburtstag

Zum 80. Geburtstag von König Carl Gustaf von Schweden (79) am 30. April werden die Feierlichkeiten in Stockholm ohne einen prominenten Gast stattfinden: Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) wird nicht dabei sein. Das teilte der norwegische Hof mit – und auch im offiziellen Kalender auf der Website des Königshauses ist ihre Abwesenheit vermerkt. Stattdessen werden König Harald V. (89) und Königin Sonja (88) sowie Kronprinz Haakon (52) in die schwedische Hauptstadt reisen, um Carl Gustaf zu seinem runden Geburtstag zu gratulieren. "Das Königspaar und der Kronprinz werden das Königsschiff Norge für den Aufenthalt nutzen", erklärte Schlosskommunikationschefin Guri Varpe gegenüber der norwegischen Zeitung VG.

Dass Mette-Marit nicht mitreist, kommt laut der Königshausexpertin Caroline Vagle vom Magazin Se og Hør nicht überraschend. "Das ist keine große Überraschung! Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hat sich erheblich verschlechtert, und erst vergangene Woche sahen wir, dass sie bei einem offiziellen Termin Sauerstoffzufuhr benötigte", sagte Vagle. Gleichzeitig schloss sie nicht aus, dass Mette-Marit vielleicht doch noch kurzfristig erscheint: "Wir wissen ja, dass die Kronprinzessin mehrfach in letzter Minute doch aufgetaucht ist, weil es ihr besser ging. Wir werden sehen." Carl Gustafs Geburtstag wird in Stockholm mit einem glanzvollen Programm gefeiert, darunter ein Galadinner auf dem Schloss.

Erst wenige Tage zuvor hatte die Kronprinzessin einen besonderen öffentlichen Auftritt in Oslo absolviert. Beim Empfang der norwegischen Paralympics-Delegation im Schloss zeigte sie sich erstmals deutlich sichtbar mit einem Sauerstoffschlauch in der Nase. Die Bilder des Senders NRK zeigten, wie sie gemeinsam mit den Sportlerinnen und Sportlern im Schloss das erfolgreiche Abschneiden bei den Spielen in Mailand und Cortina feierte – und dabei ein mobiles Sauerstoffgerät dabei hatte.

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Getty Images Besuch von Kronprinzessin Mette-Marit bei den Healthcare Clowns im Ullevål-Krankenhaus in Oslo, 5. März 2025

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit begrüßt Gäste bei einem Empfang für Norwegens Paralympics-Athleten im Palast in Oslo, 10. April 2026

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Getty Images Prinzessin Mette-Marit Tjessem Høiby am ersten Tag des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares in Norwegen