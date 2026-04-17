Gülcan Kamps verrät: 30 Kilo mehr in der Schwangerschaft

Gülcan Kamps (43) hat ein besonders offenes Schwangerschafts-Update geteilt: Die Moderatorin postete jetzt ein Foto auf Instagram, das sie kurz vor der Schwangerschaft zeigt, und verglich es mit ihrem aktuellen Aussehen. "Das Bild wurde mir soeben vorgeschlagen und zwischen heute und diesem Foto liegen 30 kg", schrieb die 43-Jährige unter den Beitrag. Ihr Ehemann Sebastian und sie hatten die freudige Neuigkeit bereits im November öffentlich gemacht.

Trotz der beachtlichen Gewichtszunahme lässt sich Gülcan nicht aus der Ruhe bringen. "Soll ich euch was sagen... das Verrückte ist, ich fühle mich mit 30 kg genau gleich und glücklich wie im Sporty-Maus-Körper mit 50 kg", schrieb die Moderatorin. Und auch die Erinnerung an ihre frühere Figur verblasst offenbar zunehmend: "Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich wirklich super schlank war." Ihre Fans zeigten sich begeistert von ihrer Offenheit und kommentierten unter anderem: "Du siehst immer toll aus, schwanger sogar noch schöner."

Im Vergleich zu ihrer ersten Schwangerschaft im Jahr 2021 hat Gülcan diesmal deutlich mehr zugenommen. Damals waren es nach eigenen Angaben lediglich 15 Kilogramm – also nur halb so viel wie jetzt. Mit dem zweiten Baby wächst die Familie Kamps also weiter, und Gülcan scheint die Veränderungen an ihrem Körper gelassen und mit viel Humor zu nehmen. Rund fünf Wochen zuvor sorgte ein süßes Geheimnis rund um das Geschlecht ihres Babys für Aufregung. Ursprünglich wollte Gülcan eigentlich erst im Kreißsaal erfahren, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet. Doch diese Überraschung wurde ihr von Sebastian ungewollt vorweggenommen, weil er sich verplapperte.

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Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps schwanger 2026

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Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps vor ihrer zweiten Schwangerschaft

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Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps im September 2014 in München