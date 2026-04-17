"Step Up"-Star Drew Sidora muss Ex Ralph das Haus überlassen

Ein Gericht hat entschieden: Drew Sidora, bekannt aus der Realityshow "Real Housewives of Atlanta" und dem Film "Step Up", muss das Haus verlassen, das sie bislang gemeinsam mit ihrem Noch-Ehemann Ralph Pittman bewohnte. Wie TMZ unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, muss die Schauspielerin das Anwesen im US-Bundesstaat Georgia bis spätestens 31. Mai geräumt haben. Besonders einschneidend: Ralph, der aktuell noch im Keller des gemeinsamen Hauses lebt, wird im Schuljahr das primäre Aufenthaltsbestimmungsrecht für die gemeinsamen Kinder erhalten. Drew darf die Kleinen ab August dann nur noch an jedem zweiten Wochenende sehen.

Das Gericht begründete die Neuregelung des Sorgerechts damit, dass die Kinder während Drews Betreuungszeit übermäßig viele Fehltage in der Schule angehäuft hätten. Zuvor hatte die Schauspielerin das primäre Sorgerecht innegehabt. Bis zum Auszug teilen sich die beiden die laufenden Kosten für das Haus weiter, da der Richter laut Gerichtsdokumenten die "aktuellen finanziellen Umstände der Parteien" berücksichtigte. Das gemeinsame elterliche Sorgerecht behalten beide Elternteile. Ralph ist außerdem berechtigt, von seinem Kellerbereich ins Obergeschoss zu gehen, um die Kinder für die Schule vorzubereiten. Ein Sprecher von Drew erklärte gegenüber TMZ: "Diese Angelegenheit wird weiterhin aktiv verhandelt und befindet sich mitten im abschließenden Prozess. Die zweite vorläufige Verfügung ist tatsächlich nur vorübergehend und spiegelt nicht das endgültige Ergebnis des Falls wider."

Die Scheidung der beiden ist noch immer nicht offiziell abgeschlossen. Drew und Ralph hatten im März 2023 gegenseitig Scheidungsanträge gestellt, woraufhin der Rosenkrieg eskalierte. Die Schauspielerin gab als Grund für das Ende der Ehe "anhaltenden offensichtlichen Mangel an Respekt und psychischen Missbrauch" an und warf Ralph außerdem Untreue vor. Beim Branchenevent BravoCon hatte Drew im November 2025 öffentlich darüber gesprochen, dass Ralph nach wie vor im Keller ihres Hauses lebe.

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Getty Images Drew Sidora, TV-Persönlichkeit

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Getty Images Ralph Pittman und Drew Sidora im September 2022

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Getty Images Drew Sidora, TV-Bekanntheit