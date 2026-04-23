Drew Sidora wirft Ex Ralph schwere Kindesmisshandlung vor

Mitten in einer heftigen Scheidungsschlacht erhebt Drew Sidora schwere Vorwürfe gegen ihren Ex Ralph Pittman. Die Schauspielerin und Realitydarstellerin, bekannt aus "The Real Housewives of Atlanta", hat laut Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, Misshandlungsvorwürfe gegen ihren Noch-Ehemann eingereicht. Demnach soll auf einem Video zu hören sein, wie Ralph den gemeinsamen Sohn des Paares brutal schlägt. Drew bezieht sich in ihrer Einreichung auf dieses Beweismittel und fordert das Gericht auf, die bisherigen Entscheidungen im Sorgerechtsstreit zu überdenken.

Aus Drews Unterlagen geht hervor, dass Ralph den Vorfall im Jahr 2024 zunächst eingeräumt haben soll, ihn dann jedoch bei einer Anhörung im März 2026 plötzlich bestritt. Trotz dieser Umstände wurde Ralph vorläufig das Hauptsorgerecht für die beiden gemeinsamen Kinder zugesprochen – unter anderem, weil er Drew für häufiges Zuspätkommen eines der Kinder in der Schule verantwortlich gemacht hatte. Drew zeigt sich in ihren Niederschriften verwirrt über diese Entscheidung und verweist auf eine "dokumentierte Geschichte körperlicher Misshandlung" ihres Sohnes durch Ralph.

Neben dem Sorgerechtsstreit kämpft die Schauspielerin auch darum, im gemeinsamen Haus in Georgia bleiben zu dürfen. Ein Gericht hatte ihr aufgetragen, die Immobilie bis Ende Mai zu räumen. Drew erklärt jedoch, die finanziellen Mittel für einen Umzug nicht aufbringen zu können, und befürchtet sogar, obdachlos zu werden, sollte die Entscheidung nicht revidiert werden. Hinzu kommt, dass sie in den Unterlagen offenbart, die Hypothek auf das Haus sei umgerechnet um rund 21.000 Euro im Rückstand.

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Getty Images Ralph Pittman und Drew Sidora im September 2022

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Getty Images Drew Sidora, TV-Persönlichkeit

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