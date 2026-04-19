Henry Winkler dreht erste Nacktszene mit 80 Jahren

Mit 80 Jahren hat Henry Winkler (80) eine ganz besondere Premiere erlebt: In der dritten Staffel der Serie "Loot" stand der Schauspieler zum allerersten Mal in seiner Karriere für eine Nacktszene vor der Kamera. In der Show spielt er einen Milliardär namens Gerald Canning, der einer Nudistenkolonie vorsteht – und tatsächlich die Hüllen fallen lässt. In der Sendung "Jimmy Kimmel Live!" berichtete Henry jetzt über die ungewöhnliche Rolle und verriet dabei, dass er das Drehbuch vor seiner Zusage nicht einmal gelesen hatte.

Der Grund für sein blindes Vertrauen: Kollegin Maya Rudolph (53). "Maya Rudolph gehört zu meinen Lieblingsmenschen. Sie ist eine brillante, brillante Person und ein wunderbarer Mensch. Als sie mich also bat, in der ersten Episode dabei zu sein, habe ich das Drehbuch nicht mal gelesen", erklärte er bei Jimmy Kimmel. Die Szene wurde im Januar an einem Strand gedreht – und das Wetter meinte es alles andere als gut mit dem Schauspieler. "Der Wind kam aus allen Richtungen. Teile meines Körpers, große und kleine... Es war so kalt. Ich war schockiert", schilderte Henry die Strapazen. Seinen ersten Verdacht, was ihn erwartete, bekam er übrigens beim Kostümcheck: Das Einzige, was man ihm zum Anprobieren brachte, war ein seidener Morgenmantel bis zum Oberschenkel – und ein Schmuckstück, so People. Rudolph plauderte ihrerseits bei "Jimmy Kimmel Live!" aus, dass die Mitglieder der Nudistenkolonie eigentlich hautfarbene Sportshorts trugen. Doch manche Statisten seien so enthusiastisch bei der Sache gewesen, dass sie freiwillig ganz ohne Kleidung am Set erschienen. "Wir haben ihnen dann klargemacht: Es ist auch okay, etwas zu tragen", so Rudolph. Die Komödiantin verriet auch, wie es zur Zusammenarbeit mit Henry kam: "Ich bin ihm verfallen, seit ich ein kleines Kind war. Wirklich seit 'Happy Days'. Arthur Fonzarelli sollte eigentlich mein Ehemann werden."

Für Henry, der seit den 1970er-Jahren als "The Fonz" in "Happy Days" weltberühmt wurde, scheint das Alter kein Hindernis zu sein. Er hatte zuletzt im Podcast "IMO with Michelle Obama & Craig Robinson" betont, dass er nicht vorhabe, in Rente zu gehen – solange er physisch noch in der Lage sei, zu schauspielern. Und tatsächlich zeigt sein aktueller Terminkalender, wie aktiv er geblieben ist: Am 19. April startet die neue Staffel seiner History Channel-Show "Hazardous History", die er moderiert, kommentiert und als ausführender Produzent begleitet. Bei Jimmy Kimmel verkündete er außerdem stolz, dass die Serie, die zunächst mit acht Episoden startete, nun auf 30 Folgen ausgeweitet wurde.

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Getty Images Henry Winkler, Schauspieler

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Getty Images Maya Rudolph, Time100 Gala, 2024

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Getty Images Henry Winkler, Hollywoodstar

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