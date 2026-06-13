Ärger um angebliche Zitate: Tara Tabitha spricht Klartext

Tara Tabitha (33) ist stinksauer – und macht ihrem Ärger nun auf Instagram Luft. In ihrer Story rechnet sie mit einem Bericht einer österreichischen Zeitung ab, der während der Dreharbeiten von Temptation Island VIP erschienen war. Darin sollen private Details wie ihr aktueller Wohnort, Informationen zu ihrer Wohnung sowie ihre angebliche Gage für das Treuetestformat veröffentlicht worden sein – alles ohne ihr Wissen und ohne ihre Zustimmung. "Dass dies einfach in der Zeitung gedruckt wurde, ist für mich sehr ärgerlich und ein Eingriff in meine Privatsphäre", stellt sie in ihrem Statement klar.

In mehreren Texttafeln erklärt Tara, sie habe von dem Bericht überhaupt erst durch eine Nachbarin erfahren – rund zwei Wochen nachdem der Artikel in der österreichischen Zeitung erschienen sei. Während sie für "Temptation Island VIP" unterwegs gewesen und ohne Zugriff auf ihr Handy gewesen sei, seien angebliche Äußerungen von ihr und Dennis Lodi (30) gedruckt worden. Tara betont, weder ein Interview gegeben zu haben noch zu wissen, wie der Eindruck eines Gesprächs mit ihr entstehen konnte. Der Online-Artikel wurde nach ihren Angaben zwar bereits gelöscht, in der Printausgabe sei der Bericht jedoch weiterhin im Umlauf, weshalb sie immer wieder darauf angesprochen werde. Sie stellt deshalb klar: "Wenn es tatsächliche Informationen gibt, erfahrt ihr die von mir. Und nicht von der Presse, während ich nicht mal Zugriff auf mein Handy habe."

Tara erinnert zudem daran, dass sie zwar offen über ihre Wohnsituation gesprochen habe – allerdings zu einem ganz anderen Zeitpunkt und in einem anderen Kontext. Sie habe gemeinsam mit Dennis vor der Zusage für "Temptation Island VIP" einige Häuser in Wien und Umgebung besichtigt und ihre Community darüber informiert, dass dieses Projekt auf Eis gelegt wurde, als klar war, dass sie an dem Format teilnehmen würden. "Versteht sich eigentlich auch von selbst, da man den Ausgang dieser Show nie zu 100 Prozent voraussagen kann", begründet Tara ihre damalige Entscheidung, vorerst keinen Miet- oder Kaufvertrag abzuschließen. Schon in der Vergangenheit hatte Tara rund um die Teilnahme an dem Treuetestformat durchklingen lassen, dass die Zeit für sie und Dennis nicht einfach gewesen ist und die Show-Teilnahme ein Fehler war. Umso wichtiger scheint es der Influencerin nun zu sein, sensiblen Themen wie Wohnort, Finanzen und Paar-Details selbst eine Bühne zu geben – und zwar nur dann, wenn sie sich bewusst dafür entscheidet, diese mit ihren Fans zu teilen. Für Tara ist klar: Wichtige Updates zu ihrem Privatleben sollen ihre Follower nur direkt bei ihr erfahren.

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Instagram / taratabitha Tara Tabitha bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" Staffel sechs

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Imago Dennis Lodi und Tara Tabitha, Februar 2026

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RTL Der "Temptation V.I.P."-Cast 2026