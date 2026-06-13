Khloé Kardashians Ex James wegen Waffenverstoß angeklagt

NBA-Star James Harden (36) ist jetzt in Texas festgenommen worden, wie TMZ berichtet. Dem Basketballprofi wird dabei das unerlaubte Mitführen einer Waffe vorgeworfen. Bei einer Kontrolle entdeckten Beamte in seinem Fahrzeug eine Handfeuerwaffe, die offen sichtbar im Auto lag und nicht in einem Holster gesichert war. James steht derzeit bei den Cleveland Cavaliers unter Vertrag, die zuletzt im Eastern Conference Finals gegen die New York Knicks ausgeschieden sind. Ein Statement des Vereins zu der Festnahme liegt bislang nicht vor.

Laut New York Post war James zuvor in Houston gemeinsam mit einer größeren Gruppe von Freunden in einer Shisha-Bar unterwegs. Die Polizei nahm ihn daraufhin in den frühen Morgenstunden fest und brachte ihn in Gewahrsam. Noch am selben Vormittag wurde er jedoch wieder freigelassen, nachdem eine Kaution hinterlegt worden war. Für den weiteren Verlauf des Verfahrens ist bereits ein Gerichtstermin angesetzt: Am 22. Juni soll James vor Gericht erscheinen, wo die Vorwürfe weiter behandelt werden.

James Harden ist vielen nicht nur als Basketballstar, sondern auch wegen seiner kurzen Beziehung mit Khloé Kardashian (41) ein Begriff. Die beiden waren Mitte der 2010er-Jahre für mehrere Monate liiert, gingen danach aber getrennte Wege. Der Sportler hatte sich in den Jahren danach in Interviews mehrfach offen über diese Phase geäußert und sie als "schlimmstes Jahr seines Lebens" bezeichnet. Wie es nun allerdings für James weitergeht, bleibt noch abzuwarten.

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Getty Images James Harden bei einem T-Mobile-Event

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Jonathan Bachman / Getty Images James Harden, NBA-Star

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Sportoutfit