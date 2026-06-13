Nach Emilios Tod: Simone Ballack kehrt nach Portugal zurück

Simone Ballack (50) wagt einen emotionalen Schritt: Die Reality-TV-Bekanntheit ist allein nach Portugal gereist – genau dorthin, wo ihr Sohn Emilio Ballack (†18) im Sommer 2021 ums Leben kam. Auf Instagram teilt Simone Eindrücke von einem sonnendurchfluteten Sandstrand und macht dabei deutlich, wie schwer ihr dieser Neuanfang fällt. "Versuche, meinen Frieden mit diesem wunderschönen, aber für mich so schicksalsträchtigen Land zu machen", schreibt sie zu einem Clip. Dazu erklärt sie: "Drei Tage nur Portugal und ich… Wir müssen uns nach fünf Jahren aussprechen", und setzt den Hashtag #healing.

Der Ausflug an die Atlantikküste ist für Simone mehr als ein spontaner Trip – er ist Teil eines langen Abschiedsprozesses. Ihr Sohn Emilio, den sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Michael Ballack (49) hatte, verunglückte damals auf dem portugiesischen Familienanwesen, als sein Quad beim Verlassen des Grundstücks plötzlich rückwärts rollte, einen Abhang hinunterstürzte und den 18-Jährigen unter sich begrub. Seitdem erinnert Simone auf Instagram immer wieder mit Fotos und Videos an Emilio; im vergangenen Herbst gratulierte sie ihm dort etwa mit den Worten: "Alles Gute zum 23. Geburtstag im Himmel, Emilio. Vermisse dich so sehr." Gegenüber dem Magazin Gala erklärte Simone vor Kurzem, sie versuche, im Alltag bewusst nach vorne zu schauen: "Ich versuche, jeden Tag möglichst viel Positives für mich und meine Familie rauszuziehen, immer wieder Neues zu versuchen. Auf keinen Fall Stillstand. Es muss immer weitergehen." Neue Aufgaben seien für sie "die beste Medizin gegen Trauer".

Auch für Michael, mit dem Simone neben Emilio noch zwei weitere Söhne hat, ist der Verlust allgegenwärtig. Der frühere Fußballstar sprach in dem Sky-Format "Meine Geschichte - Das Leben von Michael Ballack" offen darüber, wie sehr ihn der Tod seines Sohnes bis heute beschäftigt. Auf die Frage, wie man mit einer solchen Tragödie leben könne, fand er nur schwer Worte, kämpfte mit den Tränen und beschrieb den Umgang damit als "Verdrängungsprozess". Arbeit, der Alltag und vor allem die Familie mit den gemeinsamen Söhnen seien für ihn wichtige Stützen, um weiterzumachen. Während Simone nun den direkten Weg zurück an den Unglücksort gewählt hat, um dort Frieden zu suchen, zeigt sich, dass beide Elternteile auf ihre eigene Art versuchen, mit der Erinnerung an Emilio zu leben und ihren Blick nach vorn zu richten.

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Instagram / simoneballack Simone Ballack mit ihrem Hund Olaf, Juli 2025

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Instagram / simoneballack Emilio Ballack, Sohn von Simone und Michael Ballack

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