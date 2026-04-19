Trocken: Andrew Lloyd Webber offenbart Alkoholabhängigkeit

Andrew Lloyd Webber (78) hat sich in einem offenherzigen Interview erstmals öffentlich zu seiner Alkoholabhängigkeit bekannt. Gegenüber The Times erklärte der britische Musicalkomponist: "Ich bin trockener Alkoholiker. Vor sechzehn Monaten entschied ich, dass ich Hilfe brauchte, und es ist das Beste, was mir je passiert ist." Seitdem besucht Andrew täglich Treffen der Anonymen Alkoholiker – je nachdem, in welchem seiner Häuser in London, Hampshire oder New York er sich gerade aufhält.

Andrew hatte während der Arbeit an "School of Rock" am Broadway 2015/16 zunächst mit dem Trinken aufgehört – allerdings ohne Unterstützung, wie er heute einräumt. Aus Angst, ohne Alkohol nicht mehr kreativ zu sein, begann er später heimlich wieder zu trinken. Rückblickend wurde ihm klar, dass sein Umfeld das längst bemerkte: "Du denkst, es ist geheim, aber das ist es nicht. Jeder weiß es." Im Gespräch schilderte er, wie tief er vor rund anderthalb Jahren in eine Abwärtsspirale geraten war. Zeitweise habe er den Alltag darauf ausgerichtet, bis mittags auf sein erstes Glas Alkohol zu warten. "Meine Frau hatte das Gefühl, nicht mehr weitermachen zu können", erinnerte er sich.

Seit den 1960er-Jahren feiert Andrew mit Musicals wie "Jesus Christ Superstar", "Evita" oder "Cats" Erfolge in London und am Broadway, wurde zum Ritter geschlagen, als Life Peer in den Adelsstand erhoben und gehört mit Emmy, Grammy, Oscar und Tony zu dem exklusiven Kreis der EGOT-Preisträger. Privat steht für Andrew, der 2023 seinen Sohn an Krebs verlor, nun jedoch vor allem eines im Mittelpunkt: ein Leben ohne Alkohol – und die täglichen Begegnungen bei den Anonymen Alkoholikern, die ihm auf diesem Weg helfen.

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Getty Images Andrew Lloyd Webber bei den 78. Tony Awards in der Radio City Music Hall in New York City

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Getty Images Andrew Lloyd Webber und seine Frau Madeleine Gurdon im September 2018

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