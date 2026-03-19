John Legend produziert absolutes Kultmusical am Broadway

John Legend (47) steigt als Produzent in die Neuinszenierung von "Cats: The Jellicle Ball" am Broadway ein. Gemeinsam mit Produzent Mike Jackson wird der Sänger das Projekt über seine Produktionsfirma Get Lifted Film Co. unterstützen, wie die Produktion jetzt bekanntgab. Die Show soll Deadline zufolge im Frühjahr ihre Broadway-Premiere im Broadhurst Theatre feiern, wobei die Vorstellungen am 18. März beginnen und die offizielle Eröffnungsvorstellung für den 7. April geplant ist. Mit John Legend reiht sich ein weiterer prominenter Name in das Produktionsteam ein, denn bereits zwei Wochen zuvor hatten sich Lena Waithe und Cynthia Erivo (39) dem Projekt angeschlossen. Gemeinsam mit den Produzenten Michael Harrison und Mike Bosner arbeiten sie nun daran, die innovative Neuinterpretation des Musicals auf die Broadway-Bühne zu bringen.

Die Neuinszenierung von "Cats: The Jellicle Ball" versetzt Andrew Lloyd Webbers (77) Kultmusical in die LGBTQ+-Ballroom-Szene New Yorks und feierte bereits 2024 am Perelman Performing Arts Center Premiere. Aufgrund der großen Nachfrage wurde die Produktion damals dreimal verlängert. Lena Waithe zeigte sich begeistert von der Show und erklärte, dass sie nach dem Theaterbesuch "nicht mehr dieselbe Person" gewesen sei. "Cats brauchte die Ballroom-Kultur, damit es endlich Sinn ergibt", sagte sie laut Deadline. Auch Cynthia äußerte sich enthusiastisch und bezeichnete die Aufführung als "eine Theatererfahrung, die ich so noch nie erlebt habe".

John Legends Produktionsfirma Get Lifted Film Co. hat bereits mehrere erfolgreiche Theaterprojekte vorzuweisen. Dazu gehören die Wiederaufnahme von August Wilsons "Jitney" im Jahr 2017, das erfolgreiche Musical "Ain't Too Proud: The Life and Times of The Temptations" sowie "Turn Me Loose" mit Joe Morton. Aktuell produziert die Firma auch eine neue Bühnenadaption von "Imitation of Life", für die John selbst die Musik und Texte schreibt und die Off-Broadway im The Shed ihre Premiere feiern wird. Das Buch dazu stammt von Lynn Nottage.

Anzeige Anzeige

Instagram / chrissyteigen John Legend, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Cynthia Erivo bei den Governors Awards 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / johnlegend John Legend, Sänger

Anzeige