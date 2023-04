Andrew Lloyd Webber erzählt über letzten Moment mit Sohn

Er spricht über einen schweren Moment. Andrew Lloyd Webber (75) hatte in den vergangenen Tagen viel zu verkraften, denn sein geliebter Sohn Nick ist Ende März verstorben. Zuvor war bekannt geworden, dass der Nachwuchs des bekannten Komponisten an Magenkrebs erkrankt war. Einen Hoffnungsschimmer hatte Andrew, als Nick eine Lungenentzündung, die er sich infolge des Tumors zugezogen hatte, überstand. Doch schlussendlich konnte er den Kampf gegen den Krebs nicht gewinnen. Jetzt öffnet sich Andrew über den letzten gemeinsamen Moment mit seinem Sohn!

In einem für New York Times formulierten Essay schreibt der Komponist über den Tag, bevor Nick verstarb. Er meint: "Ich sprach mit meinem ältesten Sohn Nick, der sich im Hospiz befand. Er durfte von einer Krebsbehandlung profitieren, doch das Schicksal meinte es nicht gut mit ihm." Daraufhin führt Andrew fort: "Wir umarmten uns anschließend und sagten uns gegenseitig: 'Auf Wiedersehen'." Für den Musiker ginge eine Ära zu Ende, die von persönlichen und öffentlichen Verabschiedungen geprägt sei.

Ende März gab Andrew in einem Statement, das The Wrap vorlag, bekannt: "Ich bin bestürzt, mitteilen zu müssen, dass mein geliebter älterer Sohn Nick vor ein paar Stunden im Krankenhaus von Basingstoke gestorben ist." Die ganze Familie habe sich im Anschluss versammelt und kämpfe nach wie vor sehr mit der Trauer. Doch Andrew sei sehr dankbar für all die Unterstützung, die er erfahren durfte.

Anzeige

Getty Images Andrew Lloyd Webber, Musikkomponist

Anzeige

Instagram / andrewlloydwebber Andrew Lloyd Webber, Musikkomponist

Anzeige

Getty Images Andrew Lloyd Webber im September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de