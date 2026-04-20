Andrew Lloyd Webber komponiert Musical über Mona-Lisa-Raub

Ein neues Großprojekt steht an: Musical-Legende Andrew Lloyd Webber (78) arbeitet an einem neuen Stück, das einen der spektakulärsten Kunstraube der Geschichte aufgreift. Wie der Komponist der Theater-Website The Stage verriet, plant er ein Musical rund um den Raub der "Mona Lisa" aus dem Pariser Louvre. Im Mittelpunkt steht dabei ein echter Kriminalfall aus dem Jahr 1911, bei dem der Louvre-Angestellte Vincenzo Peruggia das berühmte Gemälde von Leonardo da Vinci aus dem Museum entwendete – und damit einen der aufsehenerregendsten Kunstskandale aller Zeiten auslöste.

Nachdem Vincenzo die "Mona Lisa" aus dem Louvre gestohlen hatte, blieb das Gemälde rund zwei Jahre lang verschwunden. Erst 1913 tauchte es wieder auf, als der Dieb es dem Florentiner Kunsthändler Alfredo Geri zum Kauf anbot – und damit aufflog. Der Diebstahl der "Mona Lisa" gilt als der entscheidende Moment, der das Gemälde mit der rätselhaft lächelnden Dame – vermutlich Lisa Gherardini, Ehefrau eines Florentiner Kaufmanns – erst zu dem weltbekannten Kunstwerk gemacht hat, das es heute ist. Inzwischen ist die "Mona Lisa" die unbestrittene Hauptattraktion des Louvre, der im Jahr 2025 rund neun Millionen Besucher empfing, wie die Tageszeitung Kurier berichtet.

Andrew ist nicht nur als Komponist weltberühmt, sondern auch als leidenschaftlicher Kunstsammler bekannt. Mit Musicals wie "Phantom der Oper", "Cats" und "Jesus Christ Superstar" hat er die Theaterwelt geprägt wie kaum ein anderer. Ganz nebenbei sorgte Andrew zuletzt aber noch mit einem ganz anderen Thema für Schlagzeilen: seine Abneigung gegen die Realverfilmung von "Cats" aus dem Jahr 2019. In der Sendung "CBS Sunday Morning" nannte er den Film "erschreckend" und erzählte, er habe sich danach sogar einen Hund zugelegt.

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Getty Images Andrew Lloyd Webber bei den 78. Tony Awards in der Radio City Music Hall in New York City

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Getty Images Leonardo da Vincis "Mona Lisa" im Louvre, Paris

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ActionPress Taylor Swift als Katze in "Cats"