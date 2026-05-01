Elton John half Andrew Lloyd Webber bei Alkoholproblemen

Andrew Lloyd Webber (78) kämpfte jahrelang mit einer Alkoholsucht – und sein guter Freund Sir Elton John (79) war es, der ihm schließlich half, nüchtern zu werden. Wie jetzt bekannt wurde, wandte sich Elton an den Komponisten, als dessen Alkoholproblem in seinem Umfeld immer offensichtlicher wurde. "Er hat sich an Andrew gewandt, weil es vielen Leuten bekannt war, dass er kämpfte. Und Elton wollte helfen – und er tat es", zitiert die Daily Mail einen Freund der beiden. Dem Bericht zufolge spielte dabei auch Eltons Ehemann David Furnish (63) eine wichtige Rolle: "Er und David Furnish waren beide phänomenal", so der Freund weiter.

Ausgelöst hatte die schlimmste Phase der Sucht offenbar der Tod von Andrews Sohn Nick, der im März 2023 an Magenkrebs gestorben war. "Er wurde sehr betrunken, nachdem Nick starb, und dann begann er, zu AA-Meetings zu gehen, und wurde sehr nüchtern", erzählt der Freund. "Er war 30 Jahre lang betrunken, bevor Nick krank wurde und starb – das war nicht der Grund. Aber die Dinge wurden extremer, nachdem sein Kind gestorben war, was verständlich ist." Gegenüber dem Sunday Times Culture Magazine bestätigte der 78-jährige Musical-Schöpfer seine Nüchternheit nun selbst: Seit 16 Monaten trinke er keinen Alkohol mehr und besuche täglich Meetings der Anonymen Alkoholiker. Sein erstes Meeting habe er in der Schweiz besucht, und auch in New York sei er zuletzt in einer Sitzung gewesen – am Tag der Premiere seiner Show "Cats: The Jellicle Ball" am Broadway. "Niemand sagte ein Wort", erklärte er. Was seinen jahrelangen Konsum betrifft, glaubte Andrew lange, dass sein Umfeld davon nichts ahnte: "Man denkt, es ist ein Geheimnis, aber das ist es nicht."

Elton gilt in Promikreisen längst als eine Art "Pate der Entgiftung". Der Sänger, der selbst einst mit Suchtproblemen kämpfte, hat im Laufe der Jahre zahlreichen Prominenten dabei geholfen, von Drogen oder Alkohol loszukommen – darunter Donatella Versace (70), Robbie Williams (52), Rufus Wainwright und Eminem (53). Für Donatella soll er sogar eine Intervention organisiert haben, die Designerin sagte später, er habe ihr das Leben gerettet. Nicht alle nahmen seine Hilfe an: Sowohl George Michael (†53) als auch Whitney Houston (†48) lehnten sein Angebot ab. Auch Andrew selbst soll im Hintergrund seit Jahrzehnten Menschen mit Suchtproblemen unterstützt haben – einem Freund zufolge finanzierte er für "Dutzende" Kollegen aus dem West-End-Umfeld Aufenthalte in stationären Entzugskliniken, in einigen Fällen sogar mehrfach.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Andrew Lloyd Webber bei den 78. Tony Awards in der Radio City Music Hall in New York City, Rechts: Elton John bei sei

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Eminem, Musiker, Rechts: Robbie Williams im Januar 2025

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Whitney Houston, Juni 2001, Rechts: George Michael im September 2011