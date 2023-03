Magenkrebs: Andrew Llyod Webber gibt Tod des Sohnes bekannt

Schreckliche Neugkeiten von Andrew Lloyd Webber (75). Vor einigen Wochen hatte der Komponist von "Das Phantom der Oper" bei der Premiere seines neusten Musicals verkündet, dass sein Sohn Nick an Magenkrebs erkrankt ist. Der Gesundheitszustand des 43-Jährigen verschlechterte sich in den vergangenen Wochen immer mehr. Nun ist der 18-monatige Kampf gegen den Krebs vorbei – Andrews Sohn Nick ist heute verstorben.

Das teilt der 74-Jährige jetzt persönlich mit. "Ich bin bestürzt, mitteilen zu müssen, dass mein geliebter älterer Sohn Nick vor ein paar Stunden im Krankenhaus von Basingstoke gestorben ist. Seine ganze Familie ist versammelt, und wir sind alle sehr traurig. Ich danke Ihnen für all Ihre Gedanken in dieser schweren Zeit", heißt es in Andrews Statement, was The Wrap vorliegt.

Erst gestern meldete sich der Musiker über Instagram bei seinen Fans, um ihnen ein Update zu Nicks Zustand zu geben. "Er ist jetzt in ein Hospiz verlegt worden und kämpft gegen den Tod", teilte der fünffache Vater mit und bedankte sich für die Unterstützung seiner Fans.

