"Türkisch für Anfänger"-Star Axel Schreiber ist verstorben

Die deutsche Schauspielwelt trauert um Axel Schreiber (†49). Der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle in der ARD-Erfolgsserie "Türkisch für Anfänger" einem breiten Publikum bekannt wurde, ist am 3. Juni 2026 im Alter von nur 49 Jahren verstorben. Seine Schauspielagentur Hübchen gab die traurige Nachricht auf Instagram bekannt und teilte mit, dass Axel nach einer langen, schweren Krebserkrankung verstorben sei. In dem bewegenden Post heißt es: "Du warst für uns nicht nur ein wunderbarer Schauspieler, sondern auch Weggefährte, bester Freund, unsere Familie, Kumpel, Kollege, Traumdeuter, Reisender und Suchender."

Die Agentur schrieb weiter, Axel habe in den letzten Tagen seines Lebens selbst davon gesprochen, "dass du schon zwischen den Welten reist, und es klang schön und friedlich". Sein letzter Wunsch sei "tiefer Frieden" gewesen. Unter dem Post meldeten sich zahlreiche Kollegen zu Wort. Schauspielerin Lea van Acken schrieb: "Wir werden dich so vermissen, Axel, du schöne Seele." Schauspieler Christian Kahrmann (53) zeigte sich erschüttert: "Nein! Das darf nicht sein... Was für ein feiner Kerl. Gute Reise, mein Freund ..." Auch Judith Hoersch (45) verabschiedete sich mit bewegenden Worten: "Ich muss weinen und wünsche seinen Nächsten, also auch dir, liebe Laura, und seiner Familie nun Liebe und Halt in dieser schweren Zeit. Und dir, Axel, eine gute Reise und tiefen Frieden."

In der Serie "Türkisch für Anfänger", die ab 2006 in der ARD lief, spielte Axel die Rolle des Axel Mende und wurde damit einem Millionenpublikum bekannt. Für die Serie wurde er gemeinsam mit dem Ensemble mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Nach seinem Durchbruch war der Schauspieler in zahlreichen weiteren deutschen Produktionen zu sehen, darunter "Tatort", "SOKO Köln" und "Der junge Häuptling Winnetou". Noch 2025 stand er für die Erfolgsserie "In aller Freundschaft" vor der Kamera.

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Getty Images Schauspieler Axel Schreiber bei der Premiere von "Die Känguru-Verschwörung"

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Getty Images Axel Schreiber bei der Premiere von "Die Saat Des Heiligen Feigenbaums" in der Kulturbrauerei, November 2024

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Getty Images Axel Schreiber im Jahr 2006