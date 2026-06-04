Zendaya erklärt Bedeutung der Ringe ihrer "Euphoria"-Figur

In der finalen dritten Staffel der HBO-Serie Euphoria trägt Zendaya (29) als Figur Rue ganz besondere Accessoires – und dahinter steckt eine herzliche Geschichte. Die Schauspielerin verriet dem Magazin Elle, dass die beiden Ringe, die ihre Figur an Zeige- und Mittelfinger trägt, ihrer Mutter gehören. "Das sind die Ringe meiner Mutter", erklärte die 29-Jährige in dem Interview, das kürzlich veröffentlicht wurde. Für Zendaya ist es also nicht nur eine Rolle, sondern auch ein kleiner, persönlicher Moment, den sie mit in die Serie bringt.

Zendayas Mutter Claire Stoermer betreibt ihr eigenes Schmucklabel namens Kizzmet Jewelry, das unter anderem Amethyste, Hämatite und Chrysokolla verarbeitet, wie People berichtet. Die Schauspielerin trägt die Kreationen ihrer Mutter regelmäßig – sowohl im echten Leben als auch vor der Kamera. Schon 2016 hatte Zendaya ihre Mutter auf der Plattform X öffentlich gefeiert: "Meine Mutter ist eine verdammt gute Schmuckdesignerin und -macherin und macht meine Looks auch noch großartig." Aber nicht nur der Schmuck hat in "Euphoria" eine besondere Bedeutung. Zendayas Figur Rue trägt konsequent den gleichen Stil – weißes Unterhemd, Vintage-Hemd, stets die gleichen Schuhe und die gleiche Frisur. "Sie mag es, sich wohl zu fühlen und in ihrer Komfortzone zu bleiben", erläuterte Zendaya gegenüber Elle. Alle Kleidungsstücke der Figur sammelt sie übrigens in einem persönlichen Archiv.

Bei der Gestaltung ihrer Looks – egal ob auf der Leinwand oder dem roten Teppich – arbeitet Zendaya eng mit ihrem langjährigen Stylisten Law Roach zusammen. Für den Pressetouren-Auftritt zu ihrem neuen Film "The Drama", in dem sie neben Robert Pattinson (40) ein verlobtes Pärchen spielt, entwickelten die beiden ein durchdachtes Konzept: Passend zur Hochzeitsgeschichte des Films setzten sie auf Braut-inspirierte Looks und orientierten sich dabei an der Tradition von "etwas Altem, etwas Neuem, etwas Geborgtem und etwas Blauem". "Es geht um das Storytelling", erklärte Roach dazu gegenüber dem Magazin People.

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Getty Images Bei der Premiere von "The Drama" in Los Angeles: Zendaya im eleganten weißen Kleid

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Imago Zendaya Coleman in "Euphoria"

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Imago Zendaya in einer Szene aus der HBO-Max-Serie "Euphoria" (Staffel 3, 2026)