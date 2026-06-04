Große Trauer: Kollegen verabschieden sich von Axel Schreiber

Zahlreiche Schauspielkollegen haben sich jetzt von Axel Schreiber (†49) verabschiedet, der gestern im Alter von 49 Jahren verstorben ist. Neben seiner Schauspielagentur, die die traurige Nachricht auf Instagram bekanntgab, meldete sich auch die Regisseurin Laura Fischer – eine langjährige Freundin des Verstorbenen – auf der Plattform: "Am 3. Juni 2026 bist du, Axel Schreiber, nach langer, schwerer Krebserkrankung von uns gegangen", schrieb sie in einem bewegenden Beitrag. Die Anteilnahme aus der Branche ist überwältigend.

Unter Lauras Post sammelten sich reihenweise Kommentare prominenter Wegbegleiter. "Oh, lieber Gott! Mir fehlen gerade die Worte", schrieb Schauspielerin Natalia Avelon (46). Christian Kahrmann (53), bekannt aus der Lindenstraße, meldete sich mit den Worten: "Nein, das darf nicht sein! Was für ein feiner Kerl. Gute Reise, mein Freund." Lea van Acken erklärte: "Wir werden dich so vermissen, Axel, du schöne Seele." Auch Bergdoktor-Star Annika Ernst (44) zeigte sich tief bewegt: "Ich weiß nicht, was ich schreiben soll, mir laufen die Tränen runter. Wir haben uns lange nicht gesehen, aber früher so oft … am Set, im Park, im Kino, auf La Gomera … Ich hoffe, dass seine Leichtigkeit und Weisheit ihm in den letzten schweren Zeiten geholfen haben." Judith Hoersch (45) richtete zudem tröstende Worte an die Hinterbliebenen: "Ich muss weinen und wünsche seinen Nächsten, also auch dir, liebe Laura, und seiner Familie, nun Liebe und Halt in dieser schweren Zeit. Und dir, Axel, eine gute Reise und tiefen Frieden." Schauspielerin Esther Roling erinnerte sich: "Axel. So traurig macht mich das. Unsere Begegnungen waren so regelmäßig, leicht und normal – immer mindestens eine Umarmung und ein Strahlen. Dich in der Menge zu entdecken, war immer ein Lichtblick."

Axel Schreiber blickte auf eine mehr als 20-jährige Karriere vor der Kamera zurück. Er war in erfolgreichen Serien wie "Türkisch für Anfänger" und In aller Freundschaft zu sehen und stand dabei neben namhaften Kollegen wie Elyas M'Barek (44) und Hannelore Elsner (†76). Seine Agentur würdigte ihn nach seinem Tod auf Instagram nicht nur als Schauspieler, sondern auch als "Weggefährte, besten Freund, Familie, Kumpel, Kollege, Traumdeuter, Reisender und Suchender".

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Imago Axel Schreiber, Schauspieler

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Getty Images Natalia Avelon im Mai 2023

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Getty Images Annika Ernst, Schauspielerin