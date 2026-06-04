Cassie Randolph offenbart geheime Hochzeit mit Brighton

Cassie Randolph lüftete jetzt ein süßes Geheimnis aus ihrem Liebesleben: Die ehemalige The Bachelor-Bekanntheit hat ihren Partner Brighton Reinhardt schon ein halbes Jahr vor ihrer großen Traumhochzeit in Costa Rica heimlich geheiratet. Wie sie jetzt auf Instagram öffentlich machte, gaben sich die beiden bereits am 3. Juni 2025 am Strand von Laguna Beach in Kalifornien das Jawort. Nur ihre Eltern und Großeltern waren bei der intimen Zeremonie dabei, die fernab von Blitzlichtgewitter stattfand. Anlässlich ihres ersten Hochzeitstages teilten Cassie und der Musiker bisher unbekannte Aufnahmen dieses besonderen Moments – und sorgten damit für eine romantische Überraschung bei ihren Fans.

In ihrem Beitrag schilderte Cassie liebevoll, wie persönlich sie und Brighton die geheime Strandhochzeit gestaltet haben. Die Sprachtherapeutin verriet, dass ihre Eheringe das versteckte Datum "3.6.2025" von innen eingraviert haben. Ihren Brautstrauß arrangierten ihre Mutter und ihre Großmutter selbst – umwickelt wurde er mit einem Stoffteil aus dem Hochzeitskleid der Großmutter. Für einen weiteren Gänsehautmoment sorgte Brightons Großvater, der die beiden bei dem sonnigen, später leicht verregneten Tag offiziell traute. Cassie schwärmte in dem Post, das seien Erinnerungen, die sie für immer im Herzen tragen werde. Ihr Ehemann teilte die Bilder in seiner Story, hinterlegt mit dem Song "Devotion" von Dijon und Justin Bieber (32), und schrieb dazu: "Vor einem Jahr heute hatten wir eine kleine Zeremonie mit unseren Großeltern, weil sie nicht nach Costa Rica kommen konnten."

Sechs Monate nach der geheimen Mini-Trauung in Laguna Beach folgte dann die große Feier in Tamarindo, Costa Rica, wo das Paar in einer Luxusvilla mit rund 70 Gästen noch einmal vor Familie und Freunden den Bund fürs Leben schloss. Kennengelernt hatten sich die beiden schon Jahre vor ihrer Beziehung und pflegten lange eine Freundschaft, bevor sie 2020 als Paar zusammenfanden und 2024 ihre Verlobung bekanntgaben. Heute haben sie ihren Followern mit den bisher geheim gehaltenen Strandfotos einen selten privaten Einblick in den Beginn ihres gemeinsamen Ehelebens gegeben.

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Instagram / cassierandolph Cassie Randolph und Brighton Reinhardt, November 2024

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Getty Images Brighton Reinhardt und Cassie Randolph bei Camp Poosh in Kalifornien, April 2026

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Getty Images Cassie Randolph und Brighton Reinhardt, Dezember 2022