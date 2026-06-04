Anne Hathaway schwärmt von Ehe und Leben mit zwei Kindern

Seit über einem Jahrzehnt ist Anne Hathaway (43) mit dem Produzenten Adam Shulman (45) verheiratet – und das Paar führt eine der beständigsten Beziehungen Hollywoods. Laut dem Magazin OK! schwärmte Anne im Interview mit Harper's Bazaar UK von ihrem Ehemann: "Ich wusste vom ersten Moment an, als ich ihn traf, dass er die Liebe meines Lebens ist." Kennengelernt hatten sich die beiden 2008 beim Palm Springs Film Festival, durch gemeinsame Freunde. Bereits damals soll Anne einem Bekannten gesagt haben, sie werde diesen Mann heiraten.

Bevor sich Anne und Adam das Jawort in einer privaten Zeremonie in Big Sur in Kalifornien gaben, waren sie rund drei Jahre ein Paar. Auch die Verlobung war persönlich geprägt: Den Ring im Smaragdschliff entwarf Adam selbst. Das Paar arbeitete später sogar zusammen am Film "Song One". Wie das Magazin OK! berichtet, sagte die 43-Jährige über die Zusammenarbeit in einem früheren Interview: "Die Leute sagen immer, man soll nicht mit dem Ehepartner arbeiten. Aber ich habe es geliebt, mit ihm zu arbeiten." In der "Drew Barrymore Show" sprach sie außerdem über ihre Partnertattoos und erklärte: "Die Idee ist, dass wir einzeln vollständig sind, aber zusammen mehr."

Auch als Eltern gehen Anne und Adam ihren Weg eher fernab der Öffentlichkeit. 2016 kam Sohn Jonathan zur Welt, drei Jahre später folgte Jack. Seitdem steht ihre Familie für die Schauspielerin an erster Stelle. Rollenangebote kommen für die Oscarpreisträgerin nur noch infrage, wenn sie sie wirklich überzeugen, stellt sie laut OK! klar. "Es muss schon außergewöhnlich sein, damit es sich lohnt, Zeit ohne sie zu verbringen", sagte Anne über ihre Kinder, die sie als den heiligsten Teil ihres Lebens beschreibt.

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei den Cannes Filmfestspielen 2022

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway im Februar 2022 in Mailand

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway im Mai 2019