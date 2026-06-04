Angebliche Fehde: Charli D'Amelio verlässt Familienfirma

Mitten in einem schwelenden Familienstreit hat Charli D'Amelio (22) nun offenbar auch geschäftlich die Konsequenzen gezogen: Die Social-Media-Ikone ist nicht mehr Teil von "Be Happy Snacks", dem Popcorn-Unternehmen, das die D'Amelios 2023 gemeinsam gegründet hatten. Wie TMZ unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, begann die Trennung von der Familienfirma im März 2025 und wurde im November 2025 offiziell abgeschlossen. Charli hat das Produkt seit über einem Jahr nicht mehr beworben – ihr Gesicht prangt aber nach wie vor auf der Website des Unternehmens.

Während Charli aus dem Unternehmen ausgestiegen ist, sind ihr Vater Marc D'Amelio (57), der als CEO von D'Amelio Brands fungiert, sowie ihre Mutter Heidi (54) und ihre Schwester Dixie D'Amelio (24) weiterhin an Bord. Dixie bewirbt die Marke aktiv auf Instagram und TikTok. Laut TMZ soll Charlis Ausstieg "eine formelle, einvernehmliche Trennung von D'Amelio Brands und D'Amelio Family LLC gewesen sein, der alle zum damaligen Zeitpunkt zugestimmt haben." Ausgehandelt wurde der Schritt von Charlis Businessmanager und einem Anwalt. Der Businessmanager wurde ursprünglich von der Familie engagiert, arbeitet inzwischen aber ausschließlich für Charli. Von Charlis Team und einem Sprecher der Familie kam auf Anfrage von TMZ bislang keine Stellungnahme.

Im Hintergrund brodelt es jedoch weiter: Über das Wochenende tauchten auf dem Klatsch-Account Deuxmoi auf Instagram Hinweise auf, wonach Charli und ihre Eltern Marc und Heidi sich über Geldangelegenheiten streiten. Marc wies Vorwürfe, er habe Geld auf ein Offshore-Konto transferiert, gegenüber TMZ zurück und erklärte, Charli werde "manipuliert". "In den letzten sechs Jahren haben wir geschwiegen und nie auf Gerüchte reagiert, aber die Zeit ist gekommen, die Dinge klarzustellen", sagte er. Dass das Verhältnis zwischen Charli und ihrer Familie schon länger angespannt scheint, hatten Fans bereits vor Monaten bemerkt – sie stellten fest, dass Charli und ihre Eltern sich auf Instagram gegenseitig nicht mehr folgen.

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Getty Images Charli D'Amelio beim 9th Annual Revolve Festival in Thermal, Kalifornien

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Getty Images Heidi, Charli, Marc und Dixie D'Amelio, Juli 2021

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Getty Images Dixie und Charlie D'Amelio, September 2023