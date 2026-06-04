Chase De Moor will Aleks Petrovic "verprügeln für Vanessa"

Bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting International in Leverkusen krachte es zwischen Aleksandar Petrovic (35) und Chase De Moor (29) gewaltig. Der US-amerikanische Realitystar provozierte seinen Kontrahenten vor laufenden Kameras mit einer gezielten Aussage über dessen Ex-Verlobte Vanessa Nwattu (26). "Ich werde dich verprügeln für Vanessa", erklärte Chase. Aleks forderte seinen Rivalen auf, seine Ex-Verlobte aus der Auseinandersetzung herauszuhalten – doch der US-Amerikaner zeigte sich davon unbeeindruckt. Der 29-Jährige legte nach und bezeichnete sie als "eine tolle Frau".

Beim anschließenden Face-off war die Stimmung zwischen den beiden Kontrahenten so aufgeheizt, dass Bodyguards eingreifen mussten, um eine größere Eskalation zu vermeiden. In der Pressekonferenz ließ Aleks kein gutes Haar an seinem Gegner und bezeichnete ihn als "einen Clown, einen Blender". Außerdem erhob der 35-Jährige schwere Vorwürfe: Chase arbeite mit gefälschten Followerzahlen und fragwürdigen Boxstatistiken. Sein Ziel für den Kampf formulierte er klar: "Chase k.o. zu schlagen, denn er ist sehr respektlos."

Der Streit zwischen den beiden Reality-TV-Stars schwelt bereits seit Wochen. Chase hat Aleks in der Vergangenheit wiederholt mit Seitenhieben rund um Vanessa provoziert – unter anderem mit einem KI-generierten Video, in dem die ehemalige Temptation Island VIP-Kandidatin aufgegriffen wurde. Aleks hatte daraufhin bereits gegenüber RTL klargestellt: "Dritte einzubeziehen, finde ich nicht in Ordnung." Auf der Pressekonferenz zeigte sich nun, dass diese Botschaft bei Chase offensichtlich nicht angekommen ist. Am kommenden Samstag sollen die beiden ihren Konflikt in der Ostermann-Arena in Leverkusen im Ring austragen.

Anzeige Anzeige

Tommaso Boddi / Getty Images for Netflix, IMAGO / Beautiful Sports Collage: Chase De Moor und Aleksandar Petrovic

Anzeige Anzeige

RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Getty Images Chase De Moor nach seinem Sieg im Schwergewichtsduell gegen Malcolm Minikon, Januar 2024