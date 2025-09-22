Kampf gegen MS: Selma Blair wird für ihr Lebenswerk geehrt

Selma Blair (53) hat einen weiteren Höhepunkt in ihrer Karriere erreicht: Am vergangenen Wochenende wurde die Schauspielerin auf dem CineHealth Festival mit dem Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Damit würdigte man nicht nur ihre beeindruckenden Beiträge zu Film, Fernsehen und Mode, sondern auch ihren unermüdlichen Einsatz für die Aufklärung über chronische Erkrankungen, insbesondere Multiple Sklerose (MS). Für ihren großen Auftritt reiste Selma spektakulär per Helikopter an, begleitet von ihrem treuen Assistenzhund Scout. Auf der Bühne erstrahlte sie in einem eleganten schwarzen Kleid und teilte später auf Instagram ihre Freude: "Es war eine Nacht, die ich nie vergessen werde."

Der Lifetime Achievement Award des CineHealth Festivals wird an Personen verliehen, die Medien schaffen, die inspirieren und informieren, insbesondere im Bereich Gesundheit. Selma, die seit ihrer MS-Diagnose im Jahr 2018 offen über ihren Gesundheitszustand spricht, hat mit ihren Memoiren "Mean Baby" und der Dokumentation "Introducing, Selma Blair" weltweit berührt. Neben ihrem Engagement für MS lenkt sie auch Aufmerksamkeit auf das Ehlers-Danlos-Syndrom, eine Bindegewebserkrankung, die sie ebenfalls betrifft. Trotz gesundheitlicher Rückschläge, wie einem Rückfall Anfang des Jahres, verspürt die Schauspielerin inzwischen wieder mehr Energie und kündigte kürzlich neue Filmprojekte an, darunter das Drama "Stay Forte" und den Thriller "Silent".

Privat gibt die Offenheit über ihre Erkrankung auch anderen Betroffenen Hoffnung. In Interviews betont Selma immer wieder die Bedeutung, Träume zu haben und sich nicht von chronischen Krankheiten entmutigen zu lassen. Besonders stolz ist sie auf ihre Freundschaften mit Christina Applegate (53) und Jamie-Lynn Sigler (44), die ebenfalls ihre Erfahrungen mit MS teilen. Ihr Assistenzhund Scout spielt dabei eine zentrale Rolle in ihrem Alltag und hilft ihr bei plötzlicher Desorientierung. Mit Mut und Offenheit zeigt Selma, dass ein erfülltes Leben trotz gesundheitlicher Herausforderungen möglich ist. "Ich bin dankbar, dass ich einen Weg gefunden habe, der mir und anderen helfen kann", erklärte sie in einem früheren Interview.

Instagram / selmablair Schauspielerin Selma Blair im September 2025

Getty Images Selma Blair mit ihrem Assistenzhund Scout bei der Oscars-Afterparty

Instagram / selmablair Selma Blair, Schauspielerin