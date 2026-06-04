Paul Rudd: Kurz vor seiner SNL-Premiere starb sein Vater

Sein allererstes Mal als Moderator bei Saturday Night Live war für Paul Rudd (57) ein emotionales Wechselbad der Gefühle. Der Schauspieler hat jetzt im Podcast "Therapuss" offen darüber gesprochen, unter welchen Umständen er im November 2008 erstmals die berühmte SNL-Bühne betrat: Nur zwei Wochen zuvor hatte er seinen Vater Michael verloren. "Mein Vater wusste, dass ich SNL moderieren würde, und er freute sich sehr darüber", erzählte er – und erinnerte sich daran, wie er damals dachte: "Und jetzt ist es so weit! Und er ist nicht hier."

Inmitten der Trauer beschrieb Paul den Abend als eine Art Zerrissenheit. "Es war ein Ringen mit diesen Gedanken, wie 'Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben, dass ich SNL moderiere. Ich wollte das mein ganzes Leben lang tun. Ich bin ein Fan dieser Show.'" Er fügte im Podcast hinzu: "Es war ein solches Durcheinander aus so vielen Gefühlen." Ob der Sprung ins kalte Wasser kurz nach dem Verlust seines Vaters seinem Trauerprozess eher geholfen oder geschadet habe, sei ihm bis heute nicht ganz klar. Doch er räumte ein: "Ich schätze, es hat in gewisser Weise geholfen. Ich konnte eine Weile nicht daran denken."

In einem früheren Interview im Podcast "Fly on the Wall" mit den SNL-Veteranen David Spade (61) und Dana Carvey (71) hatte er die Erfahrung als "körperlos" beschrieben und erklärt: "Es war ein so emotionales Erlebnis." Inzwischen ist Paul längst ein gefeierter Dauergast der Kultshow. Er moderierte "Saturday Night Live" insgesamt fünf Mal und schaffte es damit in den exklusiven Five-Timers Club – eine Ehre, die nur wenigen Stars zuteilwird. Neben ihm gehören dem Club unter anderem Tom Hanks (69), Scarlett Johansson (41), John Mulaney (43) und Justin Timberlake (45) an. Zuletzt stieß auch SNL-Alumnus Will Ferrell (58) zu dieser illustren Runde dazu.

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Getty Images Paul Rudd bei der Benefizveranstaltung Night of Too Many Stars, 2025

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Kevin Winter/Getty Images Das "Saturday Night Live"-Team bei der 69. Emmy-Verleihung

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Getty Images Paul Rudd bei der Premiere von "Lisa Picard is Famous" in New York 2001