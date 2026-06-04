Presse ausgeschlossen: Luigi Mangione hatte geheime Anhörung

Luigi Mangione hatte am Mittwoch, dem 3. Juni, eine geheime Anhörung – und die verlief alles andere als öffentlich. Presse und Publikum blieben außen vor, als der Social-Media-Star virtuell vor Richter Gregory Carro in dessen Kammern an einem Manhattaner Gerichtsgebäude erschien. Wie AP berichtete, erklärte der Richter die Sitzung für "im Moment versiegelt". Luigis Anwaltsteam sowie Staatsanwälte nahmen per Videokonferenz daran teil. Der 28-Jährige ist angeklagt, den UnitedHealthcare-CEO Brian Thompson ermordet zu haben.

Weitere Details zur geheimen Anhörung wurden nicht bekannt gegeben. Laut AP soll die Versiegelung auf Wunsch der Verteidigung erfolgt sein. Richter sind unter bestimmten Umständen – etwa wenn sensible Informationen im Spiel sind – berechtigt, Anhörungen zu schließen. Der Anwalt Jeremy Chase bat um weitere Informationen zu der Sitzung, woraufhin ihm eine Gerichtsmitarbeiterin entgegnete: "Wir lesen abends keine E-Mails oder Briefe. Wir gehen nach Hause." Der nächste öffentliche Termin ist für den 16. Juni angesetzt – dann soll Luigi persönlich im Gerichtssaal in New York erscheinen.

Seit Dezember 2024 sitzt Luigi im Metropolitan Detention Center in Brooklyn in Untersuchungshaft. Im September soll zunächst ein Strafprozess auf Staatsebene beginnen, ein bundesweiter Prozess soll im Herbst folgen. Zuletzt feierte er seinen 28. Geburtstag hinter Gittern – zu diesem Anlass gingen nach AP-Angaben 28.000 US-Dollar als Spenden für seinen Rechtsfonds ein. Vor dem Mordprozess errang sein Team bereits einen juristischen Teilerfolg im Januar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luigi Mangione, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Luigi Mangione am zweiten Tag der Beweisunterdrückungsanhörung in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Luigi Mangione im Dezember 2024 in Pennsylvania.

Geheime Anhörung bei Luigi Mangione: Wie findet ihr die Versiegelung der Sitzung? Nachvollziehbar – bei sensiblen Infos ist Diskretion wichtig. Schwierig, so ein brisanter Fall braucht maximale Transparenz! Ergebnis anzeigen