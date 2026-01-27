Trotz MS: Selma Blair kündigt überraschendes Comeback an

Selma Blair (53) meldet sich eindrucksvoll zurück – und zwar höchstpersönlich live im US-TV. In der Show "Today with Jenna & Sheinelle" sprach die Schauspielerin nun offen darüber, wie es ihr mit ihrer Multiplen Sklerose geht und warum sie trotz aller Hürden nun wieder vor die Kamera treten will. Seit 2021 befindet sich die 53-Jährige in Remission, doch die Folgen der Krankheit spürt sie weiterhin im Alltag. "Ich bin seit ein paar Jahren schubfrei. Es hat lange gedauert, bis ich durchbrechen und mit der Heilung beginnen konnte", erzählte sie im Gespräch und verriet, dass sie trotzdem "immer noch oft müde" sei und inzwischen eine Brille brauche. Gleichzeitig überraschte sie die Zuschauer mit der Nachricht, dass sie demnächst für einen neuen Film ans Set zurückkehren will.

In der Sendung erklärte Selma, sie habe lange geglaubt, nie wieder zu schauspielern. "Ich dachte wirklich, ich würde nicht mehr spielen, weil ich ein paar Aussetzer bei Sprache und Bewegung habe", sagte sie. Diese Schwierigkeiten ließen sich zwar in eine Rolle einarbeiten, betonte die Darstellerin, doch lange habe ihr einfach die Kraft gefehlt. Eine wichtige Etappe auf dem Weg zurück war für sie die Teilnahme an der Show Dancing With the Stars. Das habe für sie wie eine Art "Immersionstherapie" funktioniert, bei der sie lernte, sich trotz der Symptome wieder an Belastungen zu gewöhnen. Heute fühle sie sich stabiler und bereit, den nächsten Schritt zu wagen. Auf die Frage, wie es sich anfühlt, wieder auf einem Filmset zu stehen, sagte sie: "Es ist ein sehr vertrauter Ort für mich. Man weiß, dass die Leute dort wirklich hinter einem stehen. Vielleicht versteht man sich privat nicht immer, aber am Set sind wir ein Team, und ich vertraue diesen Menschen."

Schon im November vergangenen Jahres hatte Selma mit einem ehrlichen Update aufhorchen lassen. Im Gespräch mit dem Stellar-Magazin betonte die Schauspielerin, wie dankbar sie für die Fortschritte im Umgang mit ihrer Erkrankung sei. "Ich habe große Fortschritte mit der Neuroplastizität gemacht", berichtete sie damals. Dank Chemotherapie und einer Stammzellbehandlung sei ihre Multiple Sklerose seit Jahren in Remission. "Das bedeutet mir die Welt, dass mein Gehirn derzeit keinen weiteren Schaden nimmt", erzählte die Darstellerin und machte kein Geheimnis daraus, wie viel ihr diese Entwicklung bedeute.

Getty Images Selma Blair bei den Media Access Awards in Los Angeles

Getty Images Selma Blair, US-amerikanische Schauspielerin

Instagram / selmablair Selma Blair, Schauspielerin