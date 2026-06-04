Lisa Müller gibt erstes Interview nach Ehe-Aus mit Thomas

Nur Stunden nach der offiziellen Trennungsbekanntgabe hat sich Lisa Müller (36) erstmals vor Kameras gezeigt und dabei Einblicke in ihr Leben gegeben. Am Abend des 3. Juni erschien sie allein auf dem blauen Teppich des Events "The Power List Germany's Top 50" in Berlin und stellte sich dort auch einem Interview mit RTL. Während Lisa entspannt über ihre Pläne in der Politik sprach, wurde zeitgleich durch den gemeinsamen Medienanwalt von ihr und Fußballprofi Thomas Müller (36) die Trennung des Paares publik gemacht. Nach fast 20 gemeinsamen Jahren sind die beiden damit kein Paar mehr.

Im Interview zeigte sich Lisa offen über ihre neuen Lebenspläne: Sie macht derzeit ein Praktikum im Bayerischen Landtag und betonte, wie sehr ihr politisches Engagement ihr am Herzen liegt. "Ich glaube, meine Familie wird es leidvoll zustimmen, dass der ein oder andere Familienabend schon geplatzt ist, weil ich meiner politischen Überzeugung treu war. Und ja, ich bin froh, dass ich jetzt da lernen kann", sagte sie. Auf ihre eigene Bekanntheit angesprochen, blieb sie bescheiden: "Meine Bekanntheit ist zumindest auf Spielerfrau begrenzt. Insofern würde ich mich persönlich, wenn ich das lese, was bei Google wiedergegeben wird, nicht unbedingt wählen."

Thomas und Lisa hatten sich 2007 über gemeinsame Freunde kennengelernt. An Weihnachten 2008 machte Thomas ihr einen Heiratsantrag, und im November 2009 gaben sie sich das Jawort. Jahrelang galten sie als Vorzeigepaar des deutschen Fußballs. Dass die Ehe in eine Krise geraten war, deutete sich jedoch schon früh an: Im Mai 2024 löschte Lisa sämtliche gemeinsamen Paarfotos von ihrem Instagram-Profil, gemeinsame Auftritte wurden rarer. Auch als Thomas im Sommer 2025 den FC Bayern verließ und zu den Vancouver Whitecaps nach Kanada wechselte, blieb Lisa in Bayern. Neben ihrer Leidenschaft für Dressurreiten hat sie zuletzt noch einen weiteren Lebensbereich für sich entdeckt: "Meine Pferde sind mein Ein und Alles, mein Leben. Und natürlich habe ich nebenher Hobbys und da ist das Fliegen ein ganz großer Teil geworden."

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Getty Images Lisa Müller bei "The Power List – Germany's Top 50" im Axel Springer Haus, Berlin, 3. Juni 2026

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Getty Images Thomas und Lisa Müller, Juli 2023

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Getty Images Lisa und Thomas Müller beim BMW Open by American Express 2023 in München