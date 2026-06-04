A$AP Rocky: Töchterchen Rocki gibt zu Hause den Ton an

Drei Kinder, drei völlig unterschiedliche Charaktere – und eine kleine Tochter, die das Familiengeschehen fest im Griff hat. ASAP Rocky (37) hat jetzt im Gespräch mit Vibe Magazine einen Einblick in sein Familienleben mit Rihanna (38) gegeben. Das Paar, das seit 2019 zusammen ist, hat mittlerweile drei gemeinsame Kinder: Sohn RZA Athelston, geboren 2022, Sohn Riot Rose, geboren 2023, und Tochter Rocki Irish, die im September 2025 zur Welt kam. Und obwohl die Kleine gerade einmal neun Monate alt ist, hat sie offenbar schon längst das Kommando übernommen.

Rocky beschreibt seine drei Kinder als grundverschieden: "Mein Erstgeborener erinnert mich an mich, er ist eher für sich, ein echter Introvertierter." Sohn Riot Rose hingegen beeindruckt ihn mit seiner Klugheit: "Mein zweites Kind ist sehr, sehr, sehr intelligent, er erinnert mich so sehr an seine Mutter." Und dann ist da noch Tochter Rocki: "Die Tochter – die hat einfach das Sagen", so der Rapper. Neben den unterschiedlichen Charakteren seiner Kinder sprach er auch darüber, was ihm als Vater besonders wichtig ist. Er wolle sicherstellen, dass seine Kinder trotz ihrer prominenten Eltern geerdet und bescheiden bleiben. Emotional präsent zu sein, beschreibt Rocky als das Herzstück seiner Vaterrolle: "Das ist einfach. Das bin ich den ganzen Tag. Das bin ich einfach."

Auch Rihanna hat sich in der Vergangenheit über die neue Rolle als Mutter geäußert. Gegenüber der britischen Vogue bezeichnete sie die Mutterschaft 2023 als "legendär" und schwärmte: "Es ist alles. Man erinnert sich wirklich nicht mehr an das Leben davor, das ist das Verrückteste." Die Sängerin und der Rapper hatten sich schon lange vor ihrer Beziehung gekannt. Beide waren schon im jungen Alter in der Musikbranche verwurzelt und arbeiteten vor ihrer Romanze mehrfach miteinander.

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Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Dezember 2024

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Instagram / asaprocky A$AP Rocky mit seinen Söhnen Riot und RZA

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Instagram / badgalriri Superstar Rihanna mit ihrem Neugeborenen, September 2025