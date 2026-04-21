Pikante Beichte: RTL-Star war auf Leonardo DiCaprios Yacht

Bei den Reality Awards hat Carina Wild von "The Real Housewives of Munich" im Promiflash-Interview eine pikante Enthüllung gemacht: Der Realitystar war offenbar schon auf der Yacht von Hollywood-Superstar Leonardo DiCaprio (51). Auf die Frage, ob sie in Hollywood schon Kontakte zu Stars geknüpft habe, antwortete Carina zunächst geheimnisvoll – ließ sich dann aber doch zu einem kleinen Geständnis hinreißen: "Also auf Leos Yacht war ich schon, so viel kann ich verraten."

Mehr Details wollte die Münchnerin jedoch nicht preisgeben. Auf die Frage nach näheren Verbindungen zu Hollywoodgrößen hielt sie sich bewusst bedeckt: "Auf jeden Fall. Aber das bleibt ja immer top secret. Was hinter geschlossenen Türen passiert, bleibt da auch." Dass sie in der Filmmetropole aber durchaus schon in großen Kreisen unterwegs war, machte sie ebenfalls deutlich: "Ich war tatsächlich schon auf der amfAR, und ich war auch schon bei den Oscars. Also, wir kennen Hollywood. Und jetzt sind wir hier – ein kleiner Unterschied, würde ich sagen", sagte sie mit einem Augenzwinkern.

Zur Veranstaltung war Carina gemeinsam mit ihrer "The Real Housewives of Munich"-Kollegin Pegah Parastar erschienen – und das mit einigem Aufwand. Die beiden trugen auf dem roten Teppich Schmuck im Gesamtwert von 100.000 Euro, weshalb sie sogar einen eigenen Security-Mann an ihrer Seite hatten. Carina war dabei in einem Couture-Kleid des Designers George Hobeika für knapp 15.000 Euro erschienen, Pegah trug ein extra für sie angefertigtes Kleid, das noch "paar tausend Euro drüber" lag, wie sie im Promiflash-Interview verriet.

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Imago Carina Wild beim 50. Deutschen Filmball im Hotel Bayerischer Hof, Januar 2026

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Imago Pegah Parastar und Carina Wild bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn