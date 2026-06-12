Nicht Mama: Das war das erste Wort von Romina Palms Tochter

Romina Palm (27) teilt ein neues Baby-Update aus ihrem Familienalltag: Die Influencerin verrät auf Instagram, welches das erste Wort ihrer Tochter Hazel war. Die Kleine, die im Mai 2025 zur Welt kam und Romina gemeinsam mit ihrem Verlobten Christian Wolf (30) großzieht, sagte demnach nicht etwa "Mama" oder "Papa", sondern ganz deutlich "Bye-bye". Wie Romina ihren Followern erzählte, passierte dieser besondere Moment bei einem Abendessen mit Freunden.

Romina berichtet: "Ich muss direkt lachen, wenn jemand 'Bye-bye' sagt... Da denke ich direkt an Hazel. Das war ihr erstes bewusst platziertes Wort." Außerdem erklärte sie, warum ausgerechnet dieser Ausdruck so früh bei ihrer Tochter hängen blieb: "Ich sage das immer, wenn ich irgendwo hingehe." Offenbar hat Hazel sich das Wort also direkt von ihrer Mama abgeschaut. Die Reaktion auf den kleinen Meilenstein blieb Romina besonders im Kopf. "Das war so süß", schwärmt sie über den Moment mit Freunden, als Hazel plötzlich losplapperte.

Romina und Christian geben ihren Fans immer wieder Einblicke in ihr Leben mit Tochter Hazel und zeigen auf Social Media regelmäßig ihren Alltag als Familie. Dabei spricht Romina auch offen über die Veränderungen, die das Muttersein mit sich gebracht hat. So hatte sie in der Vergangenheit bereits erzählt, dass es für sie anfangs nicht leicht gewesen sei, Unterstützung im Alltag anzunehmen, als eine Nanny die kleine Familie begleitete.

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Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Juni 2026

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Instagram / rominapalm Christin Wolf, Hazel und Romina Palm