"Reality Awards 2026": So teuer waren die Outfits der Stars

Bei den Reality Awards haben die Stars auf dem roten Teppich nicht nur ordentlich abgeräumt, sondern auch ordentlich in ihre Outfits investiert – manche mehr, manche weniger. Besonders viel Aufmerksamkeit zogen Carina Wild und Pegah Parastar von "The Real Housewives of Munich" auf sich. Carina erschien in einem Couture-Kleid des internationalen Designers George Hobeika im Wert von 15.000 Euro und war sich sicher: "Also ich glaube, kein Kleid ist teurer als meins", sagt sie bei Promiflash. Doch damit lag sie angeblich falsch: Pegahs Kleid, ein echtes Handarbeitsstück, das speziell für sie angefertigt wurde, lag laut ihr noch ein "paar tausend Euro drüber". Obendrauf trugen die beiden gemeinsam geliehenen Schmuck im Gesamtwert von 100.000 Euro – und hatten deshalb sogar einen eigenen Security-Mann an ihrer Seite.

Auch andere Stars kamen nicht gerade günstig daher. Antonia Hemmer (26) setzte auf ein Glitzerkleid von Jasmin Erbas für rund 3.000 Euro, Roaya Soraya (35) trug ebenfalls ein Kleid dieser Designerin – allerdings in Knallrot und für 9.000 Euro. Natalia Osada (35) kombinierte ein 900-Euro-Kleid mit einer Dior-Tasche für 3.000 Euro. Über den Wert ihrer Uhren wollte sie "keine Angaben" machen. Ihr Mann blieb mit Anzug, Hemd und Schuhen für zusammen rund 650 Euro deutlich bodenständiger – was Natalia mit einem Schmunzeln kommentierte: "Wisst ihr, das Geld eines Mannes sieht man eher an der Frau als an einem selbst." Walentina Doronina (25) hingegen erschien zwar im Jogginganzug der Marke Ninetysix für etwa 120 Euro, ließ sich dafür aber eine Cartier-Uhr für rund 15.000 Euro ans Handgelenk schnallen.

Am anderen Ende der Preisskala standen Vanessa Schmitt und Emma Fernlund (25). Vanessa trug ein Kleid von Peek & Cloppenburg für gerade einmal 70 Euro und erklärte ehrlich: "Ich hab recycelt, weil ich ehrlich gesagt den Zeitpunkt verpasst habe, mich nach einem Ausstatter zu erkunden." Emma setzte auf ein Kleid von Shein, das schätzungsweise zwischen 30 und 100 Euro kostete. Denise Hersing (30) wiederum kombinierte geschickt: Ihr Glitzerkleid kostete etwa 300 Euro, dazu trug sie jedoch eine Prada-Tasche für knapp 1.700 Euro – und Schuhe von Zara für 40 Euro.

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Imago Pegah Parastar und Carina Wild bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Imago Walentina Doronina bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Imago Gloria Schwesinger und Vanessa Schmitt bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn